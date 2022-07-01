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Tatar'dan halka çağrı!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artan Covid-19 vakalarıyla ilgili olarak halka “Tedbirlere uymayı ihmal etmeyelim” çağrısında bulundu.
Tatar'dan halka çağrı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son günlerde artan Covid-19 vakalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, özellikle kapalı ortamlarda maske, kişisel hijyen ve koruyucu önlemlerin hayatın bir parçası olarak devam etmesi kanaatinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunların yanı sıra çeşitli etkinliklerde ve düğünlerde mesafe kurullarına uyulması, el sıkışmadan ve kucaklaşmadan uzak durulmasının dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle;  

“Başbakanlığım döneminde alınan önlemler ve tedbirlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra gündeme getirilen Ulusal Aşı Programı, aşı sağlanması ve geniş çaplı yürütülen tarama testleri sonucunda salgına karşı başarılı bir mücadele verilmiş ve normal yaşama geçiş sağlanmıştır. 

Tüm dünyada Covid-19 tedbirleri kaldırılırken başta ABD, Çin, Almanya, Brezilya ve Portekiz olmak üzere günlük Covid-19 vaka sayılarının arttığının gözlemlenmesi, bize de normale dönen yaşam içerisinde kişisel tedbirlerin önemli ve gerekli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Birçok ülkede olduğu gibi haziran ayı haftalık pozitif rakamlarına baktığımızda ülkemizde de vaka sayılarında hafif bir artış görülmektedir. Bunun nedeni de bilim insanlarının belirtmiş olduğu gibi Omicron varyantlarının bulaşıcılığının daha yüksek olmasıdır.

Ülkemizde de Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmış olduğunu da dikkate alarak özellikle kapalı ortamlarda maske, kişisel hijyen ve koruyucu önlemlerin hayatımızın bir parçası olarak devam etmesi kanaatindeyim. Bunların yanı sıra çeşitli etkinliklerde ve düğünlerde mesafe kurullarına uyulması, el sıkışmadan ve kucaklaşmadan uzak durulması da dikkat edilmesi gereken diğer hususlardır diye düşünmekteyim.”

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