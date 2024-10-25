Tatar'dan Haspolat Kapısına "Nai", Erenköy'e "OXI"

Avustralya’ya giden ilk Cumhurbaşkanı’yım. Bu büyük bir başarıdır. İki devletliliği orada da anlattım. Her yerden saldırı var, eleştiri var. Hiç önemli değil. Ben çalışmaya devam edeceğim. İki devletlilik politikası bir yere geldi. New York’ta görüşme yapıldı. Haspolat Kapısını açabileceğimizi söyledik. Erenköy açalım dediler ancak kabul etmeyeceğim.

Tatar bu açıklamaları bugün UBP parti meclisi toplantısında yaptı.