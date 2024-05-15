  • BIST 10170.81
  • Altın 2459.504
  • Dolar 32.277
  • Euro 34.9682
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Tatar'dan "Holguin" açıklaması...

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın başarılı bir kişi olmasına rağmen, “yetkisini aşan” temaslarından rahatsız olduklarını ve rahatsızlıklarını gereken yerlere ilettiklerini kaydetti
Tatar'dan "Holguin" açıklaması...

Yeni bir müzakere sürecinin ortak zemin varsa başlayabileceğini, bunun olmadığını gördüğü için Holguin’in  çerçeve dışına çıktığını belirten Tatar, “görev ve yetkilerinin dışındaki bu hareketin hiç hoş olmadığını” söyledi.

Tatar, KKTC’nin ortaya koyduğu ve Türkiye’nin desteklediği siyasi değişikliğe karşı alınan tavrın hoş olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı “Burası Önemli” programında, soruları yanıtladı.

Egemenlik ve eşit uluslararası statüden vazgeçilemeyeceğini yineleyen Tatar, “Varlığımızın teminatı egemenliğimiz ve devletimizdir. Buradaki farklı menfaatler, meseleler ve çevredeki gelişmelere karşı Kıbrıs halkının mutluluğu önemlidir. İş artık başka yerlere geldi ve eski defterleri açmaya hiç gerek yoktur. Egemenliğimizden ve eşit uluslararası statüden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

“KKTC’yi tanıyın şartı koşmadık”

 

Holguin’in temaslarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar,  “Ortaya koyduğumuz siyasi değişikliğe karşı alınan tavır hoş değil” diyerek Holguin’e KKTC’yi tanıyın şartı koşmadık, direkt ticaret, direkt uçuş ve direkt temas taleplerimizi ilettik, bu hakların verilmesi halinde süreci daha ileriye taşıyabileceğimizi söyledik” dedi. Holguin’in bunu olumlu bulduğunu belirten Tatar, yapıcı bir şekilde ve “işi nasıl daha ileriye götürebiliriz” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Tatar, Güney Kıbrıs’ın arkasında AB varken KKTC’nin de arkasında Türkiye olduğunu, kalıcı bir anlaşma için TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi Kıbrıs’ın gerçeklerine bakmak gerektiğini anımsattıklarını da anlattı.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü ile iki devletin işbirliğinde bir anlaşma istediklerini dile getirdiklerini ifade eden Tatar, 6 aylığına görevlendirilen kişisel temsilcinin de ortak zemin olup olmadığını görmek amacıyla temaslar yaptığını hatırlattı.

Kıbrıslı Türklerin “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ortağıyken silah zoruyla dışarıya atıldığını hatırlatan Tatar, dışa atılan Kıbrıs Türkü’nün özden gelen haklarıyla bir Cumhuriyet kurduğunu, ancak hala ambargo ve izolasyonların sürdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin’in raporunda gerçekleri yazmasını beklediğinin altını da çizdi.

Tatar, 3 buçuk yıl önce ortaya konulan siyasetin çiğnenmesinin söz konusu olamayacağına işaret ederek, “Ben bile bile oraya gitmem. Egemen eşitliğimiz, eşit uluslararası statümüz teyit edilirse o zaman gideriz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yer KKTC... Öz annesini dolandırdı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:28
  • 3 saatlik elektrik kesintisi15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:27
  • Vakıflar İdaresi, Arnavut Cami’ye yapılan saldırıyı kınadı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:26
  • Tatar, emekliye ayrılan Şefik ile yeni atanan Özerdağ’ı kabul etti15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:25
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Trabzon’da temaslarda bulunuyor15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Restoran işletmecisinin kredi kartını çaldı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:23
  • Hamitköy’de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi tutuklandı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:22
  • İkamet izinsiz 8 kişi daha tutuklandı!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:21
  • Trafik ekipleri göz açtırmıyor... 103 Araç daha trafikten men edildi!15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:20
  • 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti