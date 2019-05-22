Tatar'dan ilk röportaj A Haber'e!

Didem Gürses’in sorularını yanıtlayan Başbakan Tatar, uyumiçinde çalışabilecek olan bu hükümetten halkımız bir umutbeklemektedir. Hem Kıbrıs konusu bağlamında, hem ekonomikanlamda halkımızın refaha ermesi huzurlu ve istikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacaktır dedi.

Başbakan Tatar, Sn Özersay çok daha etkili bir Dış İşleriBakanlığı dönemi geçirecektir. UBP ve HP hükümeti olarak hem kendi Dış İşleri bakanımızın elini güçlendirmiş oluyoruz hem de Dış İşleri bakanımıza bundan böyle git görüş arkandayızdiyebilecek bir pozisyondayız ifadesinde bulunarak şunlarıkaydetti;

“İstikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacak”

KKTC’de bir hükümet boşluğu yaşanmıştı. Görüşmelerinardından kabineyi Cumhurbaşkanına sunduk. KKTC içinhayırlısı olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz sıkıntılı birdönemden geçmiştir. Uyum içinde çalışabilecek olan buhükümetten halkımız bir umut beklemektedir. Hem Kıbrıskonusu bağlamında hem ekonomik meselelerde halkımızınrefaha ermesi, huzurlu ve istikrarlı bir ortam için bu hükmet birfırsat olacaktır.

Sn Özersay’a çok etkili bir Dış İşleri Bakanlığı dönemigeçireceğini söyledim. Kendisi de benim iyi bir maliyeci, iyi birekonomist olduğumu belirtmiştir. Dolayısı ile birbirimizitamamlayıcı özelliklerimiz bulunmaktadır. Günün sonundaKKTC ‘yi yönetecek bir hükümet modeli ortaya çıkmıştır.

Bugün Başbakanlığı devralıyorum bu benim için bir onurmeselesidir. Siyasette adım adım gidersiniz benimde buyolculuğum uzun bir yolculuk olmuştur. UBP tabanına,partililerimize, Milletvekillerine, bana güvenen herkese teşekküreder,kucaklarım. Medya mensupları da bu dönemde süreci hem ülkede hem yurt dışında takip etmiştir ayrıca teşekkür ediyorum.

“Yeni hükümet Türkiye ile ilişkilerini en iyi şekilde götürmedüşüncesindedir”

KKTC istikrarlı ve güven ortamında bölgede aynı zamandakritik bir noktadadır. Anavatanımız Türkiye’nin şu anda sondajfaaliyetleri devam etmektedir. Bizim de savunduğumuz TürkiyeCumhuriyeti , mavi vatan ve KKTC üçlüsünün doğuakdenizdeki gelişmeler dikkate alındığında birlikte çok dahagüçlüyüz. Denizlerdeki haklarımız ve çıkarlarımızı daha etkinkoruyabilme durumundayız.

Şu anda uyum içinde çalışacak olan hükümet Türkiye ileilişkilerini en iyi şekilde götürme düşüncesindedir. Hükümetprogramında da bu vardır. Bölgede istikrar ve Türkiye ile güzelişilkiler vardır. Nüfusumuz bellidir ancak fevkalede önemli birnoktadayız. Dolayısı ile KKTC’nin iyi yönetilmesigerkmektedir. Türkiye ile olan ilişkilere önem veriyoruz.

“Geçmiş tecrübelerle ekomideki sorunları aşacak reçeteleribiliyiyoruz, bu konuda iddialıyız”

Geçen dönem mali protokol hayata geçemedi ve ekonomiksıkıntılar oldu. Bu dönemde geçmiş tecrübelerle ekomidekisorunları aşacak reçeteleri biliyiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Bu sorunlar çözülecek ve KKTC ‘de bir kalkınma hamlesi olacaktır.

“Federasyon süreci tükenmiştir masada alternatif bir model olması konusunda görüşbirliğimiz var”

UBP, ulusal davayı yakından izleyen hassasiyeti olan bir parti. Türkiye ile istişare içinde politkalarımızı gözden geçirmekteyiz. Federasyon süreci tükenmiştir. Diplomatik alanda fedrasyonmasada olsun, fakat müzekereler tekrar devam edecekse masadaalternatif bir model olması konusunda görüşbirliğimiz var.

Bu görüşü Halkın Partisi de paylaşıyor. Dolayisi ile uyum içindeçalışacak bir hükümet son derece önemlidir. Bir önceki hükümetsol kanadı temsil eden CTP ve TDP daha çok CumhurbaşkanıAkıncı’nın politikalarını izleyen ona yakın bir duruş sergilemişve federasyondan başka bir modele hazır olmadıklarınıbelirtmişterdir.

“Dış İşleri bakanımıza git görüş arkandayız diyebilecek birpozisyondayız”

Biz alternatiflerden de bahsediyoruz o anlada TürkiyeCumhuriyeti ile daha yakın bir düşüncedeyiz. UBP ve HP hükümeti olarak hem kendi Dış İşleri Bakanımızın elinigüçlendirmiş oluyoruz hem de Dış İşleri bakanımıza git görüşarkandayız diyebilecek bir pozisyondayız.

Meclisten de bu yönde istediğimiz kararı çıkartabiliriz. Halbukibir önceki dönemde Özersay Kıbrıs’ta rumlarla bir ortaklıksüreci tükendi dendiğinde hemen çatlak sesler çıkıyordu. Bu dönemde Kudret bey görevini en etkili bir şekilde yapabilir. Bu hükümetin Türkiye ile çok daha uyumlu çalışması sözkonusudur. Hem Kıbrıs meselesi hem de ekonomik bağlamdaçok daha uyumlu bir döneme gireceğiz.

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