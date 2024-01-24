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Tatar'dan İngiltereye'te Rest! İç işlerimize karışma!

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Tatar'dan İngiltereye'te Rest! İç işlerimize karışma!
Tatar'dan İngiltereye'te Rest! İç işlerimize karışma!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC’nin hiçbir zaman tanınmayacağını" savunan İngiltere’nin Güney Kıbrıs’a akredite Yüksek Komiseri İrfan Sıddık'a tepki göstererek, "İngiliz Yüksek Komiseri'nin hiçbir şekilde iç işlerimize karışmaya hakkı yoktur. Arkamızda Türk milleti var." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Güney Kıbrıs’a akredite Yüksek Komiseri Sıddık'a tepki gösterdi.

Tatar, "KKTC’nin hiçbir zaman tanınmayacağını" söyleyen Sıddık'ın, Kıbrıslı Türklere ve KKTC liderliğine ne tavsiye ne de akıl verecek pozisyonda olduğunu kaydetti.

Sıddık'ın açıklamalarının, Doğu Akdeniz'deki dengeleri İngiltere lehine bozmaya yönelik olduğuna işaret eden Tatar, "İngiliz Yüksek Komiseri'nin hiçbir şekilde iç işlerimize karışmaya hakkı yoktur. Arkamızda Türk milleti var. Federasyon konusunda geriye dönüş olmayacağı gibi KKTC, Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da varlığını sürdüren bir Türk devleti olarak ilelebet yaşayacaktır ve buna kimse de engel olamayacaktır." dedi.

Tatar, Yüksek Komiser Sıddık'ın beyanatlarını şiddetle kınayarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da anavatan Türkiye ile yollarına devam edeceklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs ile müzakerelerin başlaması için ön koşullarının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olduğunu yineledi.

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