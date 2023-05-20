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Tatar’dan, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ne ziyaret

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Tatar’dan, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ne ziyaret
Tatar’dan, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde ülkedeki her sektörde önemli aşamalar kaydedildiğini vurgulayarak, “Kurum, kuruluş ve daha güçlü bir yapıyla gençliğin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamak hepimizin görevidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, KKTC Çukurovalılar Dayanışma Derneği’nin kendisi için çok önemli bir dernek olduğunu belirtti. Tatar, derneğin yıllardan beri Kıbrıs’ın milli davasına büyük bir hassasiyetle yaklaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler içinde olunduğunu kaydederek iki devletli siyasetle Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sürdürüleceğini dile getirdi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Tatar, Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’yla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun meşalesini, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığı gün yaktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün de Atatürk’ten aldığı ilham ve güçle onun gösterdiği yolda emin adımlarla ilerleyip KKTC’nin kuruluşuna kadar geldiğini, bağımsızlık ve özgürlük için mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Tatar şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türkü, Rum-Yunan ikilisi, Enosis ve EOKA’ya karşı var olmaya devam edecektir. KKTC Devleti olarak Doğu Akdeniz’de doğal kaynakların olduğu bu bölgede güvenlik meselelerinin Türkiye Cumhuriyeti’ni yakından ilgilendiren boyutuyla şanlı bayraklarımızın gölgesinde ve ödenen bedellerle direnen Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını koruması ve bu anlayışla mücadelenin devam etmesi, bizi memnun etmektedir.

Şanlı mücadelemizde yanımızda yer alan kardeşlerimize teşekkür ederim. Bizim davamız kutsaldır. Bu yolun selamete varması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ekonomi, turizm, eğitim, su ve elektrik projeleri ile KKTC, kendi ayakları üzerinde durabilmektedir. Her sektörde önemli aşamalar kaydedilmiştir. Kurum, kuruluş ve daha güçlü bir yapıyla gençliğin geleceğe umutla bakabilmesini sağlamak, hepimizin görevidir.

Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızdaydı ve yanımızda olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta KKTC’nin tanınması gerektiğini vurgulamaktadır. Biz bu siyasi iradeyle Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, özgürlüğü ve onurlu geleceği için KKTC’yi güçlendirmek durumundayız, bunun için çalışıyoruz. KKTC’yi dünyaya tanıtmak ve anlatmak hepimizin görevidir.

Bizim büyük bir başarımız vardır. Bu adada onurlu bir mücadele verdiğimizi bütün dünya bilmektedir. Size minnet duygularımı ifade eder, teşekkürlerimi sunarım.”

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