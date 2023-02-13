  • BIST 4.505,34
  • Altın 1124.745
  • Dolar 18.8409
  • Euro 20.1026
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKASpor müsabakaları ertelendi

Tatar'dan Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü mesajı : “Allah’a duam bir kez daha böyle acıların yaşanmaması”

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tatar'dan Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümü mesajı : “Allah’a duam bir kez daha böyle acıların yaşanmaması”

“Anavatan Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin ve bu felakette kaybettiğimiz evlatlarımız ile vatandaşlarımızın büyük acısını yaşarken, Limasol Direnişi’nin 59’uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Aziz şehitlerimizi unutmadığımız gibi, bayrağımızı dalgalandırmak üzere Anavatan Türkiye’de bulunan ve deprem felaketinde kaybettiğimiz sporcu evlatlarımız da unutmayacağız. Tümü de sonsuza dek halkımızın yüreğinde yaşayacaktır.

Bugün, deprem felaketi nedeniyle Anavatanımız Türkiye, Türk ulusu ve halkımız büyük acılar yaşarken, aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, deprem felaketinde kaybettiğimiz evlatlarımıza, vatandaşlarımıza ve tüm soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah’a duam bir kez daha böyle felaketlerin yaşanmamasıdır. Halkımızın, Anavatan Türkiye’nin ve yüce Türk ulusunun başı sağ olsun”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acılı anne Esra Özberkman felaketi anlattı: "En alta bodruma kadar düşmüşler, en küçük benim kızımdı"13 Şubat 2023 Pazartesi 11:25
  • İtfaiye yangın tedbirleri açıkladı13 Şubat 2023 Pazartesi 11:23
  • “Ah be çocuk. Koruyamadık sizi"13 Şubat 2023 Pazartesi 11:12
  • Gelişme var...13 Şubat 2023 Pazartesi 11:07
  • Devrim Barçın: Ülkeye gelecek olan depremzedeler için acil planlama yapılması gerekiyor13 Şubat 2023 Pazartesi 11:03
  • YDÜ öğrencesi iki kardeş depremde hayatını kaybetti13 Şubat 2023 Pazartesi 10:29
  • Taner Ulutaş'tan taşlamalar 13 Şubat 2022 Pazartesi13 Şubat 2023 Pazartesi 10:21
  • Oktay Ersin Tatar'a başsağlığı mesajı gönderdi12 Şubat 2023 Pazar 22:11
  • Kıbrıs Cumhuriyeti yeni Başkanı Nikos Hristodilis oldu12 Şubat 2023 Pazar 20:16
  • Spor müsabakaları ertelendi12 Şubat 2023 Pazar 20:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti