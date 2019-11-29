  • BIST 106.956
  • Altın 269,257
  • Dolar 5,7518
  • Euro 6,3190
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar'dan Londra'da açıklama; Kıbrıs’ta barış vardır, eksik olan anlaşmadır

» »
Strasbourg’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Ersin Tatar Londra’ya gitti.
Tatar'dan Londra'da açıklama; Kıbrıs’ta barış vardır, eksik olan anlaşmadır

Strasbourg’daki temaslarını tamamlayan Başbakan Ersin Tatar Londra’ya gitti.

Başbakan Tatar, burada düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusuna değerlenerek, müzakere masasında federal çözüm durmasını ama hiçbir ilerleme kaydedilemiyorsa ayrılık temelinde güzel komşuluk ilişkisi içinde bir anlaşmanın olması gerektiğini kaydetti.

“Kıbrıs’ta barış vardır eksik olan anlaşmadır” diyen Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.Tatar temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam yurda dönecek. (BRT)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SOS Çocuk Köyü yeni yılda yardımlar bekliyor29 Kasım 2019 Cuma 11:57
  • Big Ben'den fotoğraf atacağım dedi Londra’nın en büyük mağazasının önünden fotoğraf attı29 Kasım 2019 Cuma 11:27
  • Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Türk Eczacılar Birliği’nin Ankara’da gerçekleşen 42.Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı29 Kasım 2019 Cuma 11:22
  • Tatar Londra’da temaslarda bulunuyor29 Kasım 2019 Cuma 11:13
  • Küçük çocuğu 9 yaşından beri cinsel istismara uğratmış29 Kasım 2019 Cuma 10:43
  • Döviz güne nasıl başladı? (29 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)29 Kasım 2019 Cuma 10:23
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 29 Kasım Cuma)29 Kasım 2019 Cuma 10:19
  • Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık:“Fahiş su faturalarını ödemeyin”28 Kasım 2019 Perşembe 20:01
  • Yollara yine yeterli bütçe ayrılmadı28 Kasım 2019 Perşembe 19:56
  • Kıbrıslı Türk, Rum Yönetimi’ni mahkemeye verdi28 Kasım 2019 Perşembe 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti