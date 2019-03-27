Tatar'dan Mali protokol Nisan'da da imzalanmayacak! iddiası

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar “ mevcut hükümetin, vatandaştan daha fazla para almak elini vatandaşın cebine attığını, oyun oynağını” söyledi.

UBP Genel Başkanı Tatar bu sabah Kanal T’de katıldığı programda soruları yanıtladı. Tatar, bir soru üzerine bütçe açığının, devletin ve vatandaşın borçlarının her geçen gün büyüdüğünü, hükümetin de yaptığı zamlarla açıklarını, hatalarını kapatmaya çalıştığını” söyledi.

“ÜÇLÜ TARİFE BİR OYUN”

Hükümetin hayata geçirdiği 3’lü tarife ile ilgili de açıklama yapan Ersin Tatar bunun bir oyun olduğunu, zamların reklamla duyurulduğunu kaydetti.

“ Hükümet üçlü tarife arkasına gizlenerek okkalı zammı örtme çabası içindeler” diyen Tatar şöyle devam etti; “ örtmeye çalıştılar ama başaramadılar, insanları saat 10’dan sonra alışkanlıklarınızı değiştirin diyorlar. İşin bir başka boyutu da iş dünyası. İş dünyası yüzde 70’i temsil ediyor. Onları nasıl etkileyeceği net değil. Vatandaş sabit tarifede kalmak istiyorum derse gidip söylemesi gerekiyor. Bu uygulama insanlardan fazla para tahsil etmek için bir oyundur.”

“KAYBEDEN HALK OLACAK”

“Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın ekonomik protokol konusunda topu sürekli Ankara’ya attığını “ anlatan Tatar, “mart ayında protokol imzalansaydı, Nisan Mayıs aylarında aktarım olabilirdi, ancak nisan ayında da olmayacak, Nisan’dan sonra imza atılırsa akış yaza kalacak ve yaz tatili ile birlikte Meclis kapanacak. O zaman ne olacak? Vatandaş Devlet zarar görecek.

Bu protokolün bu kadar gecikmesi tamamen kendilerinin hatasıdır. Türkiye’deki gelişmeleri de dikkate alarak, protokolün imzalanmasını sağlamak görevleriydi “ dedi.

“BİZ ERKEN SEÇİME HAZIRIZ”

Ersin Tatar, bir başka soru üzerine de ,“biz UBP olarak erken seçime hazırız” dedi. “ Mevcut hükümetin artık halkın iradesini temsil etmediğini, halkın bu hükümeti başarısız bulup istemediğinin her yerde duyulup görülebileceğini” ifade eden Tatar şöyle konuştu: “Erken seçim olursa UBP tek başına iktidar. %40’ın üzerinde oy alacağız. Bu hükümet zorlama hükümeti. Al gülüm ver gülüm ile ülke yönetiyorlar. Hepsi farklı konuşuyor. Koltuklarda oturmak için bir birlerine taviz veriyorlar. Ciddiyetten tamamen uzaklar. Güven vermiyorlar. Biz halka hizmete de seçime de varız”

“DEVLETİN TEPESİ YANLIŞ KONUŞUYOR”

Nüfus tartışmasıyla ile ilgili bir soruyu da yanıtlayan Tatar, Devletin tepesinde yanlış konuşmaların olduğuna dikkat çekti. Tatar, Serdar Denktaş’ın 800 bin rakamını telaffuz ettiğini, Cumhurbaşkanının hükümete fazla vatandaşlık dağıtılıyor gerekçesiyle tepki gösterdiğini hatırlayarak, BM kontrolünde sayımların yapıldığını, ülkede ölüm- doğum ve giriş- çıkışların bilindiğini, nüfusun bu durumda ortaya rahatlıkla çıkabileceğini söyledi.

“ÇÖZERİM DEDİĞİNİZ ANDA ÇÖZÜLMEZ”

Kıbrıs meselesi ile ilgili de konuşan Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenlik, siyasi eşitlik ve güvenliğinin tartışma konusu olamayacağını” vurguladı. Ersin Tatar şunları söyledi: “ Siyasi eşitlikten bahsediyorlar ama samimi değiller. Azınlık tarafından yönetilmem şeklinde ifadeleri var” dedi.

Tatar, “çözelim dediğiniz anda çözülmez” diyerek, güney Kıbrısı çok iyi bildiğini, niyetlerinde çözüm olmadığını dile getirdi. Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncının da esasında gerçekleri bildiğini söyleyerek, Akıncı’nın Rumların haksızlık yaptığını ifade ettiğini anımsattı ve “KKTC gerçektir, Kimse inkar edemez, Trup, tanımasa bile ayrı bir devletin olduğunu biliyor. Anlaşma olacaksa bu gerçekler doğrultusunda olacak dedi.

