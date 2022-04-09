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Tatar'dan Necat İçin Taziye Mesajı

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Tatar'dan Necat İçin Taziye Mesajı
Tatar'dan Necat İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin kurucu başkanı Güner Necat’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde büyük hizmetlerde bulunan, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin kurucu başkanı Güner Necat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.

Tatar, şunları da ekledi:

“Bu ülkede bir yere gelindiyse Güner Necat ve onun gibi kişilerin sayesindedir… Hizmetleri daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

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