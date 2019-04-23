Tatar'dan önemli Türkiye ziyareti.. Önemli açıklamalar...

Türkiye temaslarıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ersin Tatar, gerçekçi projeler ve sağlam bir vizyonla ortaya çıkılması, gerekli reformların yapılmasında kararlı davranılması, Türkiye ile samimi bir iş birliği yapılması halinde KKTC’nin yeni bir kalkınma hamlesi içine girmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı ile “Kıbrıs konusu, ekonomik durum ve Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilmesi” konularında görüşme yapmak için randevu istemleri olduğunu ve temaslarını bu bağlamda gerçekleştirdiğini bildirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dün Ankara’da görüştüğünü kaydeden Ersin Tatar, “Sayın Çavuşoğlu ile baş başa görüşmemizde, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, Sayın Bakan’la Kıbrıs konusundaki saptamalarımız ve geleceğe ilişkin görüşlerimiz örtüşüyor” ifadelerini kullandı.

Tatar, daha sonra İstanbul’a geçtiğini ve Türkiye Maliye Bakanı Berat Albayrak’la bir araya geldiğini kaydederek, bu görüşmenin içeriğiyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“ENTERKONNEKTEYE ENGELE İHTİMAL VERİLMİYOR”

“Bu görüşmede de bir kez daha Türkiye’nin KKTC’nin ekonomik kalkınması üzerinde önemle durduğunu, Türkiye’den KKTC’ye elektrik enerjisi getirilerek bir enterkonnekte sistem oluşturulması konusunda bir engele ihtimal verilmediğini öğrenmek beni son derece memnun etti.”

“KALKINMA HAMLESİ MÜMKÜN”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, gerçekçi projeler ve sağlam bir vizyonla ortaya çıkılması, gerekli reformların yapılmasında kararlı davranılması, Anavatan Türkiye ile samimi bir iş birliği yapılması halinde KKTC’nin yeni bir kalkınma hamlesi içine girmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Ersin Tatar, güçlü bir ekonomik yapıya kavuşmanın gelecek açısından kritik bir önemi bulunduğunu belirterek, “Kıbrıs konusunda ise artık, alternatif çözüm modelleri olan iki devletli çözümü masaya taşıma zamanımız gelmiştir” görüşünü belirtti.