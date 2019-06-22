Tatar'dan Özgürgün'e cevap: "Ben bir şeye imza atmadım"

KIBRIS’tan Erol Kanlıada'ya konuşan Başbakan Tatar, Hüseyin Özgürgün’ün suçlamalarına cevap verdi. Tatar, “Özgürgün, söz konusu dosyada imzam olduğunu söylüyor ama böyle bir şey yok. Ben bir şeye imza atmadım. Özgürgün, bu iddialarla ne yapmak istiyor?” diye sordu.

Başbakan Ersin Tatar, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile yolsuzluk dosyalarına hiçbir zaman dahil olmadığını söyledi. Tatar, ne dosyaların ilerlemesi için imza attığını ne bunları engellemek için yetkisi olduğunu kaydetti. Tatar, Özgürgün’le ilgili Başsavcılık’tan gelen dosyaları engellemesinin mümkün olmadığını ve böyle bir şeyin kendinden beklenmesini de doğru bulmadığını söyledi. Ortada Özgürgün’le ilgili hukuki bir süreç bulunduğunu belirten Tatar, “UBP Genel Başkanı olarak ben bunu engelleyemem” dedi.