Tatar'dan Paskalya mesajı! "KKTC ve tüm dünyadaki Hristiyanların Paskalya Yortusunu kutluyorum"

Başbakan Ersin Tatar Paskalya Yortusu nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Tatar mesajında:

‘KKTC ve tüm dünyadaki Hristiyanların Paskalya Yortusunu kutluyorum. Covid-19 salgını bir kez daha göstermiştir ki, dini aidiyetimiz, dilimiz, milletimiz farklı olsa da sonuçta hepimiz insanız ve sorunlarımız ortaktır. İnanıyorum ki, insanlık olarak Covid-19 dahil tüm güçlük ve zorluklarımızı, farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinci içinde birlikte aşacağız. Herkese sağlıklı, mutlu nice Paskalya yortuları dilerim…’ dedi.