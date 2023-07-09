  • BIST 6.187,09
  • Altın 1613.507
  • Dolar 26.0348
  • Euro 28.562
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Tatar’dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Tatar’dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında, "Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun değerli sanatçı Özkan Uğur’un vefatı beni de derinden üzmüştür. Özkan Uğur, çok yönlü sanatçı kimliği ile her zaman kalbimizde yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazaya sebebiyet veren şahıs yakalandı08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:39
  • KKTC Dışişleri Bakanlığı Solomon Adaları'nın milli gününü kutladı08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:39
  • Lokmacı geçiş noktasındaki Maria isimli memur Kıbrıslı Türklere sürekli sorun çıkarıyor!08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:22
  • Üstel: “İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz”08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:15
  • Tören provası nedeniyle Pazar günü bazı yollar kapalı08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:14
  • Taçoy: “Makam ne bana kalır ne de Sultan Süleyman’a kalır”08 Temmuz 2023 Cumartesi 08:12
  • UNDP Lefke'de enerji verimliliğine yönelik tedbirler duyurdu07 Temmuz 2023 Cuma 19:22
  • Asgari ücret… Hasan Taçoy: Çarşamba günü sonuç çıkar, sıkıntı olmaz07 Temmuz 2023 Cuma 17:51
  • KKTC'de nöbetçi eczaneler 7 Temmuz 2023 Cuma07 Temmuz 2023 Cuma 17:30
  • HAKSEN: Asgari ücret en düşük kamu çalışanı maaşına eşitlensin, HP 2 ayda 1 yansıtılsın07 Temmuz 2023 Cuma 17:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti