Tatar’dan sanatçı Özkan Uğur için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar, mesajında, "Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun değerli sanatçı Özkan Uğur’un vefatı beni de derinden üzmüştür. Özkan Uğur, çok yönlü sanatçı kimliği ile her zaman kalbimizde yaşayacaktır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.