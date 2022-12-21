  • BIST 5.429,13
  • Altın 1089.501
  • Dolar 18.6542
  • Euro 19.7978
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Tatar'dan sert mesaj

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayvasıl-Türkeli şehitlerini anma mesajında “Ayvasıl-Türkeli katliamını gerçekleştiren Rum katillerin bilinmesine rağmen bunların bir tekinin bile yargılanmadığını” belirtti.
Tatar'dan sert mesaj

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle:

“Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok edip Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak hedefiyle 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan Rum saldırıları devam ederken, savunmasız Türk köylerinde tam bir vahşet, soykırım ve katliam yaşanıyordu. Ayvasıl-Türkeli köyünü hedef alan Rum saldırılarında, köyde mahsur kalan ve esir alınan Türkler, işkenceye maruz kaldıktan sonra, elleri dikenli tellerle arkadan bağlanıp canlı canlı katliam çukuruna gömülmüşlerdi.

Katliam çukuru müteakip defalar açılıp diğer bölgelerde ve Lefkoşa’nın Rum bölgesinde bulunan hastanede katledilen Türkler de buraya gömülmüştür. Açılan bu katliam çukurundan 21 soydaşımızın cesedi çıkarılırken, bunların arasında yaşlılar, gençler, kadınlar ve 9 yaşında bir de kız çocuğu vardı. Bu katliam bir soykırım olup insanlığın yüz karasıdır. Bunun yanı sıra bu katliamı ve soykırımı gerçekleştiren Rum katiller bilinmesine rağmen bunların bir teki bile yargılanmamıştır. Arşivlerimizde bu Rum katillerin adları mevcuttur.

Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent ile diğer bölgelerde yaşanan katliamlar ile Ayvasıl-Türkeli katliamı da Kıbrıs’ta Rum vahşetinin ve halkımıza uygulanan soykırımın açık kanıtları olup Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçemeyeceğimizin de ana nedenidir. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri olmadan bu adada yaşayamayız. Kıbrıs’ta ikinci bir Girit faciası yaşanır. Maruz kaldığımız tüm katliamlara ve yaşadığımız tüm acılara rağmen, kin ve düşmanlık gütmüyoruz, ama bunları unutmamız asla mümkün değildir. Uğraşımız; halkımızın bir kez daha katliam ve soykırımlara uğramaması, 1974 öncesinin acı ve karanlık günlerine geri dönmemesidir. Bu nedenle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşmadan yanayız. Bunun da yolu, halkımızı Rum’un azınlığı yapmayı, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü kaldırmayı ve Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı hedefleyen federasyon hayalinden değil, halkımızın ve Anavatan Türkiye’nin desteklediği eşit egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı çözümden geçmektedir. Bu yolda da azim ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimiz, sizi bir kez daha saygı ve minnetle anarken, aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyorum. Rahat uyuyun. Kan ve can pahasına yarattığınız ve bize emanet olarak bıraktığınız tüm kutsal değerleri ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 154 Vaka!21 Aralık 2022 Çarşamba 17:54
  • İşte BRT'nin yayından kaldırdığı olaylı o video21 Aralık 2022 Çarşamba 16:59
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması21 Aralık 2022 Çarşamba 16:54
  • Hademeler Cumhurbaşkanlığı'na Yürüdü21 Aralık 2022 Çarşamba 16:14
  • “Zeus-1” hedefinde 2-3 Tfc’lik doğal gaz yatağı bulundu21 Aralık 2022 Çarşamba 15:14
  • Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz" (VİDEO)21 Aralık 2022 Çarşamba 13:05
  • Maypa vefat etti!21 Aralık 2022 Çarşamba 12:56
  • Üstel: 21 Aralık 1963 Kıbrıs Türkü İçin Unutulması İmkansız Bir Gerçektir21 Aralık 2022 Çarşamba 11:32
  • 13. Maaş nedir? Neden verilir?21 Aralık 2022 Çarşamba 10:42
  • 10 gün trafiğe kapalı yol...21 Aralık 2022 Çarşamba 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti