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Tatar’dan tepki:Rum Yönetimi Vettel’in kaskındaki KKTC bayrağını hazmedemedi

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Tatar’dan tepki:Rum Yönetimi Vettel’in kaskındaki KKTC bayrağını hazmedemedi
Tatar’dan tepki:Rum Yönetimi Vettel’in kaskındaki KKTC bayrağını hazmedemedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi’nin VETTEL’in kaskındaki KKTC bayrağını siyasi emellerine alet etme girişiminde bulunduklarını belirterek, buna tepki gösterdi

Tatar, “Spora siyaseti karıştıran bu çağ dışı zihniyetin ne spora ne de dünya insanlığının barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasına olumlu bir katkısı olabilir”dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alman Formula 1 sürücüsü Sebastian Vettel’in üzerinde “Savaşa Hayır” sloganıyla, aralarında Türkiye ile KKTC bayraklarının da yer aldığı özel kaskının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nce hazmedilemeyerek ve siyasi emellerine alet edilerek şikâyet edilmesine sert tepki gösterdi.

Konuya ilişkin  Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Tatar,  tüm insanlığın, Ukrayna’da yaşanan savaşı büyük bir üzüntüyle takip edip barış ve kardeşliğin ne denli önemli olduğunu savunduğu günlerden geçildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bağlamda, efsanevi Alman Formula 1 sürücüsü Sebastian Vettel’in, Ukrayna’yla dayanışmayı ifade etmek üzere özel tasarlattığı ve üzerinde “Savaşa Hayır” sloganıyla aralarında Türkiye ile KKTC bayraklarının da yer aldığı özel kaskıyla kamera karşısına geçmesi; tüm dünyaya verilen önemli mesaj olmuştur” dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin masum sivillerin öldüğü, insanlık dramlarının yaşandığı bir savaş ortamında bile KKTC bayrağına karşı hasmane tutumunu sürdürdüğüne işaret eden Tatar, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Sebastian Vettel’in tüm dünya insanlığına saygı, kardeşlik ve barış mesajı verdiği bu insancıl tutumu hazmedemeyerek, evrensel bir dil olan sporu, siyasi emellerine alet etmiş ve şikâyette bulunmuşlardır. Spora siyaseti karıştıran, haksız ve insanlık dışı izolasyonların devamı için uğraşan bu çağ dışı zihniyetin ne spora ne de dünya insanlığının barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasına olumlu bir katkısı olabilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün özgürce, güvenlik içerisinde, onurlu bir şekilde yüzyıllardır bu topraklarda var olduğu gerçeğini, hiçbir siyasi manevranın değiştiremeyeceğini vurgulayarak, Kıbrıs Türkü’nün, kendi egemen devletinde, özgürlüğünün ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağı altında yaşamını her koşulda sürdüreceğini kaydetti.

Tatar açıklamasında, “Bilinmelidir ki, egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni siyasetimizi tüm dünyaya büyük bir kararlılıkla anlatarak, Kıbrıs Türkü’nün insan haklarına aykırı çağ dışı izolasyon ve engellere maruz bırakılmasına karşı vermekte olduğumuz mücadele, artarak devam edecektir” vurgusu yaptı.

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