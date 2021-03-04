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Tatar’dan Türkiye’ye taziye mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.
Tatar’dan Türkiye’ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de Bingöl'den Tatvan'a giderken düşen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan 9 asker için taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, 9 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı dilerim.” dedi.

Tatar kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ise “Çok değerli MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş’ın kıymetli amcaları 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın içinde bulunduğu helikopter düşmüş ve çok kıymetli komutanımız ile birlikte 8 askerimiz şehit olmuştur.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Millet’imize baş sağlığı dilerim. 4 yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim.” İfadelerini kullandı.

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