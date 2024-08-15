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Tatar'dan vatandaşa 'Maymun Çiçeği Virüsü' uyarısı...

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu” ilan edilen maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili açıklama yaptı.
Tatar'dan vatandaşa 'Maymun Çiçeği Virüsü' uyarısı...

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ - WHO), 14 Ağustos 2024 Çarşamba günü aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği (Monkeypox / Mpox) virüsü salgını nedeniyle ‘Uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu’ ilan etmiştir.

Küresel acil durum ilan edilmesi ile birlikte, Maymun Çiçeği Virüsü ve Hastalığı ile ilgili genel bilgiler paylaşılmış olmakla birlikte salgın ile ilgili herhangi bir düzenleme kurallarına henüz gidilmemiştir.

Ülkemiz olarak üzerimize düşen temel sorumluluklar, konu ile ilgili önce bireysel sonra toplumsal önlemlerin alınması olacaktır.

Bu bağlamda, her türlü bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi kişisel hijyenimize dikkat etmek, toplu alanlarda yakın temaslardan kaçınmak öncelikli önlemlerimiz arasında her zaman olacaktır.

Bunun yanında, devletin temel görevleri çerçevesinde, halkımızın ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin sağlıklarını korumak adına, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Muhaceret Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli istişareler en kısa sürede yapılarak bir yol haritası belirlenecek ve sonuçlar siz değerli halkımız ve medya ile paylaşılacaktır.

Bu süre içerisinde halkımızın, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yapılacak yanıltıcı açıklamalara itibar etmemesi, devletin yetkili organlarından yapılacak açıklamalar doğrultusunda hareket etmesi önem arz etmektedir. Sağlıklı günler dileklerimle”.

 

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