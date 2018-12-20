Tatar’dan Vicdani Ret çıkışı: “Burası Hollanda, Belçika Değil!”

UBP Genel Başkanı Tatar Meclis’te vicdani retle ilgili açıklamalarda bulunarak saygı duyduğunu fakat bu işlerin ancak Hollanda, Belçika gibi yerlerde olduğunu söyledi.

Tatar, “Bu Vicdani Ret işini gündeme getirenlere sesleniyorum; bu ne kadar vicdana sığar? O kadar çağ atladık ki, durduk bundan bahsederiz…Bu işler ancak Hollanda, Belçika gibi yerlerde olur.” dedi.

“Rumlar taaruz için silahlanmaktadır onun için bizim de hazır olmamız lazımdır” diyen Tatar, “Araç gereç ne ise ordumuza gerekeni sağlamalıyız. Bir da bu Vicdani Ret meselesi var, onları anlıyorum, saygı ile selamlıyorum ama biz buna hazır değiliz, askerimiz az” ifadelerini kullandı.