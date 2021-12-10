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Tatar’dan Waltham Forest Belediye Binası önündeki eylemcilere destek mesajı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nim (CTCA) Waltham Forest Belediye Binası önünde, 15 Kasım’da KKTC bayraklarının belediye tarafından kaldırılmasını protesto ettiği eylemi selamlayarak soydaşlarımıza destek belirtti.
Tatar’dan Waltham Forest Belediye Binası önündeki eylemcilere destek mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nim (CTCA) Waltham Forest Belediye Binası önünde, 15 Kasım’da KKTC bayraklarının belediye tarafından kaldırılmasını protesto ettiği eylemi selamlayarak soydaşlarımıza destek belirtti.

KKTC bayrağının kimlik ve egemenliğimizin sembolü olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bugün yapılan eylemin hak ve adalet arayışı olduğuna dikkat çekerek, soğuk havada bir araya gelen Kıbrıslı Türklerin, varoluş mesajı verdiklerini belirtti.

KKTC bayrağına sahip çıkan eylemcilerle kalben yan yana olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine anlamlı bir amaç için bir araya gelinmesinin takdire şayan olduğunu söyledi.

 
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