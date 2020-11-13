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Tatar:Dış mihraklar içimize nifak tohumları sokuyor

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15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.
Tatar:Dış mihraklar içimize nifak tohumları sokuyor

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün “Cumhuriyet Korteji” düzenlendi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünden başlayan kortej Cumhurbaşkanlığı önünde son buldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmaya Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anarak başladı. “Bu devleti, bu cumhuriyeti kolay kurmadık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs adasında kendi kimliğimiz, kendi geleneklerimizi ile Türkiye’nin ve Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak çok önemli mücadeleler verildiğini söyledi.

Davalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatma davası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok daha güvenli, müreffeh ve başı dik bir şekilde yaşamını sürdürmesi için devlete sahip çıkmak gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, öğretmenlere de çocukların maneviyatını, milli şuurunu KKTC’ye yakışır bir şekilde şekillendirmek sureti ile yeni nesiller yetiştirme çağrısında bulundu.

Tatar, dış mihrakların içimize nifak tohumları sokarak bazı beyinleri farklı yerlere sürükleme amacında olduğunu söyledi. Tatar “Kendi Cumhurbaşkanı’nı Rum lider Anastasiadis’e şikayet edecek kadar kendinden geçmiş kişilere müsaade etmeyelim, onların siyasi emellerine alet olmayalım. Biz Cumhuriyetimize sahip çıkalım” dedi. 

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