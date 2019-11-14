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Tatar:Doğu Akdeniz’de TC ve KKTC kararlı bir politika izliyor

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Başbakan Ersin Tatar, bu sabah FoxTv’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında Kıbrıs özel yayınına da katıldı.
Tatar:Doğu Akdeniz’de TC ve KKTC kararlı bir politika izliyor

Başbakan Tatar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-‘DOĞU AKDENİZ’DE TC VE KKTC KARARLI BİR POLİTİKA İZLİYOR’

-‘KKTC’Yİ CAZİBE MERKEZİ YAPARAK EĞİTİM VE TURİZMDE MARKA OLMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

-‘HÜKÜMETİMİZİN MARAŞ KARARLILIĞI DEVAM EDİYOR. MARAŞ’I 2020’NİN SONUNDA AÇMAYI HEDEFLİYORUZ’

-‘KKTC, DENİZLERDEKİ YETKİ VE HAVA SAHASI AÇISINDAN AYNI ZAMANDA DA TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR’

‘RUMLARLA FEDERAL ORTAKLIK BİZE GÖRE MÜMKÜN DEĞİLDİR. RUMLARIN HEDEFİ ÜNİTER DEVLETTİR. ASLA VE KATTA BİZ TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN KOPAMAYIZ’

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