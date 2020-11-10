  • BIST 1.243
  • Altın 493,138
  • Dolar 8,1360
  • Euro 9,6161
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPilli:1686 test yapıldı, 3 pozitif vaka

Tatar:Egemen eşitlik temelinde yaşama ve var olma mücadelesi hayatın her alanında devam ettiriliyor

» »
Tatar:Egemen eşitlik temelinde yaşama ve var olma mücadelesi hayatın her alanında devam ettiriliyor
Tatar:Egemen eşitlik temelinde yaşama ve var olma mücadelesi hayatın her alanında devam ettiriliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ressam Günay Güzelgün’ün Lefkoşa’da Rüstem Kitabevi’nde yer alan “Gönül Gözü” isimli resim sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği serginin açılışına eşi Sibel Tatar ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Tatar, ressam Günay Güzelgün’ü kutlayarak, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, KKTC’de sanatın gelişmesinin halk olma özelliklerinden biri olduğunu ve bu tür etkinliklerle, halkın bağrından çıkan sanatçıların halkla buluştuğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi kültürü, gelenek görenekleri ve kendi özellikleriyle egemen eşitlik temelinde yaşama ve var olma mücadelesini hayatın her alanında devam ettirdiği mesajının da verildiğini kaydetti.

Sanatsal faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, DAÜ’yü ve organizasyona ev sahipliği yapan Rüstem Kitabevi’ni de kutladı. Sergi 21 Kasım’a kadar, Pazar günleri hariç, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de ikametgahtan hırsızlık10 Kasım 2020 Salı 18:25
  • Rogers:Bugüne dek ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına direndik10 Kasım 2020 Salı 17:59
  • CTP'li Doğuş Derya: "4'lü koalisyonu bozup UBP ile hükümet kuran HP değil mi?"10 Kasım 2020 Salı 17:50
  • Saner:Kurultay tarihi ile ilgili herhngi bir karar yok10 Kasım 2020 Salı 17:41
  • Eşinin burnunu kırdı! 4 ay hapis cezası aldı!10 Kasım 2020 Salı 17:34
  • Vergisiz Akaryakıt Ödendi10 Kasım 2020 Salı 17:31
  • Futbolculardan Federasyon önünde eylem:Kalecileri ayrı, defansları ayrı gömdük10 Kasım 2020 Salı 17:21
  • Sucuoğlu: “Cumartesi günü kurultay olmayacak”10 Kasım 2020 Salı 17:17
  • KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan 10 Kasım'da Atatürk gaffı10 Kasım 2020 Salı 17:08
  • Karayolları Dairesi’nden duyuru10 Kasım 2020 Salı 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti