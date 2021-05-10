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Tatar:Eğer ben iki devlet temelli bir çözümü tüm dünyaya haykırıyorsam, sizin de benim elimi güçlendirmeniz gerek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Meclis Genel Kurulu’ndaki olağanüstü birleşim sonrası açıklamalarda bulundu:
Tatar:Eğer ben iki devlet temelli bir çözümü tüm dünyaya haykırıyorsam, sizin de benim elimi güçlendirmeniz gerek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’de gerçekleşen gayrı resmi Kıbrıs Konferansı sonrası yaşanan gelişmelerle ilgili Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Meclis Genel Kurulu’ndaki olağanüstü birleşim sonrası açıklamalarda bulundu:

Cenevre öncesi, olağanüstü tedbirlerle kendimizi koruduk. Bu toplantı çok önemliydi. Konferansın iptal edilmesine sebebiyet verebileceğinden dolayı toplantıyı ertelemiştik.

Savunduğum siyaset; iki devletli esas alan bir kişiydim. Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken de bunu söyledim.

Bu siyaseti yaparken, Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğini aldım. Pandemiden dolayı gayri resmi görüşmeler gecikti. Bu siyaseti aktardım, kayıtlara geçirdim. Gerekçeleriyle birlikte federal anlaşmanın neden olamayacağını, bundan sonra da olmayacağını izahat ettim.

Sizin de bana egemenlik çıtasının yükseltilmesinde destek olmanız gerekir. CTP'nin Danışma Kurulu’nun kararı da olmasına karşın bu toplantıya katılmamasını yadırgadım. Demokrasi, hoşgörü bu değildir.

 Bu yüce Meclis halkımızın temsilcilerinden oluşuyor. Siyasi görüşlerimizde farklılıklar olsa da KKTC’de oluşan bir irade vardır. Görüşümüz ne olursa olsun her partinin niyeti Kıbrıs Türk halkının esenliğidir, mutluluğudur. Eğer ben iki devlet temelli bir çözümü tüm dünyaya haykırıyorsam, sizin benim elimi güçlendirmeniz gerek

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