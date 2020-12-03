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Tatar:Ekonominin ayakta durabilmesi için öğrencilerin adaya gelmesi gerek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonominin ayakta durabilmesi için öğrencilerin adaya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı. 
Tatar:Ekonominin ayakta durabilmesi için öğrencilerin adaya gelmesi gerek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ekonominin ayakta durabilmesi için öğrencilerin adaya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Rauf Denktaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rauf Denktaş,  Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak ve beraberlerindeki heyeti kabul etti. 
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde gerçekleştirdiği konuşmada hükümetin devam eden pandemi sürecini iyi yönettiğine dikkat çekti. 
İyi yönetilen süreç sonucunda güvenli ada algısının pekiştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yeni yılda plan ve program çerçevesinde, şu an yurt dışında olan 40 bin yükseköğretim öğrencisinin ülkeye dönmesinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Ülkede ağır pandemi koşullarının olmadığını, pandemiyle ilgili gereken tedbirlerin alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı, ekonominin ayakta durabilmesi için öğrencilerin adaya gelmesinin öneminin altını çizdi.
Rauf Denktaş Üniversitesi’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ismini yaşatan önemli bir eğitim kurumu haline geldiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, üniversiteyi kurup gerekli onayı alarak öğrenci alımına başlamanın büyük bir başarı olduğunu kaydetti.
Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi yönetimini ve tüm emeği geçenleri tebrik etti.

“KKTC’NİN GELECEĞİ İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜNÜN KÖKLEŞEREK KURUMSALLAŞMASI İÇİN ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMALIYIZ”
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceği açısından yükseköğretim sektörünün kökleşerek kurumsallaşması için elimizden ne gelirse yapmak durumundayız” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin artık bir eğitim adası olduğunu vurguladı. Tatar eğitim sektörünün ekonominin lokomotifi durumunda olduğunu ifade etti. 
Nitelikli öğrencinin ülke üniversitelerine gelmesinin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencileri ülkeye çekmenin aynı zamanda ülkenin güzelliklerini iyi anlatmaktan geçtiğine dikkat çekti. Tatar bu bağlamda üniversitelerin ülkeyi, Türkiye ve üçüncü ülkelerde iyi tanıtmaları gerektiğini anlattı.
Dünyaya kıyasla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki vaka sayısının oldukça düşük olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı, bu nedenle ülkenin öğrenciler için bir cazibe merkezi olacağını dile getirdi.

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