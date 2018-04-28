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Tatar:En gerçekçi çözüm “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet"

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda en gerçekçi çözümün “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet olduğu” yönündeki görüşünü ifade etti.
Tatar:En gerçekçi çözüm “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, Kıbrıs konusunda en gerçekçi çözümün “Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet olduğu” yönündeki görüşünü ifade etti.

Tatar, tüm partileri, kurum ve kuruluşları AB çatısı altında iki ayrı devletli bir çözüm modelini tartışmaya davet etti.
Tatar yazılı açıklamasında, “Bu, gelinen noktada Kıbrıs’la ilgili herkesin yararına olacak, ihtiyaçlara cevap verecek, endişeleri giderecek, en mümkün, en pratik, en sorunsuz  çözüm yoludur” görüşünü belirtti.
“Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini, güvenliğini ve sosyo-ekonomik durumunu gözeten bir anlaşmaya yanaşmayacağının Annan Planı ve Crans-Montana süreçlerinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider arasındaki son buluşmada da net bir şekilde ortaya çıktığını” savunan Tatar, federasyonu tartışmayı tabu haline getirdiğini ileri sürdüğü kişilerin büyük bir hata içerisinde olduğunu savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adadaki Türk askeri sıfırlanmadan ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçilmediği sürece Kıbrıs Türk tarafıyla anlaşmayacaklarını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya son buluşmalarında söylediğini iddia eden Tatar, “Rum liderin siyasi eşitliğimiz, yönetime etkin katılımımız, mülkiyet, toprak, Avrupa Birliği müktesebatı , Türkiye-Yunan dengesinin korunması doğal gaz aramaları, konularındaki görüşleri de Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumaktan çok uzaktır” dedi. 

Tatar yapılması gerekenin Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son KKTC ziyaretinde ortaya koyduğunu savunduğu gibi, iki devlet olgusunun nasıl gerçekleşeceği üzerinde kafa yormak, yol haritası belirlemek olduğunu belirtti.
Tatar, “Rum tutumu ortadayken ‘Ben 40 yıldır federasyonu savunurum. Başka bir yolu konuşmam, değerlendirmeye bile almam’ demek günün gerçekleri ile bağdaşmaz ve Kıbrıs Türk Halkı’na bir yarar sağlamaz” ifadelerini kullandı.
İki devlet olgusunun en doğru yol olduğunu, BM ve AB’ye anlatmalarının ve benimsetmelerinin mümkün olduğunu kaydeden Tatar, “Yeter ki birlik olalım, akıllı davranalım, Türkiye ile uyum içinde hareket edelim” dedi. 

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