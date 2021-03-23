Tatar:“Erenköy, kahramanlığımızın dünyaya haykırıldığı, destan yazıldığı yerdir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy Mücahitleri Derneği Başkanı Mustafa Arıkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Zihni Halilhan, Necati Erçıkan, Fadıl İncirli ve Enver Yetkili’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Erenköy mücahitlerinin hem Erenköy Direnişi’nde hem de daha sonra verdikleri hizmetlerle halkımız için değerli kişiler olduklarını belirterek, eski Başbakanlardan İrsen Küçük gibi aramızdan ayrılan pek çok Erenköy mücahitini rahmetle andı. Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk tarihinde milli mücadeleyle direnişin kazanıldığı bir nokta olarak nitelendirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Çanakkale Direnişi’nin Anadolu’da neyi ifade ediyorsa, Kıbrıslı Türkler için de Erenköy’ün aynısını ifade ettiğini kaydetti.

“ERENKÖY, KAHRAMANLIĞIMIZIN DÜNYAYA HAYKIRILDIĞI, DESTAN YAZILDIĞI YERDİR”

Cumhurbaşkanı Tatar, Cengiz Topel gibi değerli kahramanların Erenköy Direnişi’nde yer aldığını belirterek, geçtiğimiz Pazar günü, Erenköy’de 1571 Ormanı için fidan dikildiğini hatırlattı. “Erenköy Türk toprağıdır, Erenköy bizim milli mücadelemizin, kahramanlığımızın tüm dünyaya haykırıldığı, destan yazıldığı yerdir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Erenköy’de çevrenin düzenlenmesi ve yeşillendirilmesinin önemine değinerek, 7,5 km sahil şeridi olan bölgeye sahip çıkılıp bölgeyi geleceğe hazırlamanın önemine vurgu yaptı.

Erenköy’de yaşananlar sonrası 1974’te Türkiye’nin haklı müdahalesi ve KKTC’nin kurulmasının üzerinden geçen yıllarda çok şeyler yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu bağlamında Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurarak ve kendi kendini yöneterek haklı davasını dünyaya duyurabildiğini söyledi.

“RUM TARAFININ NİYETİ KIBRISLI TÜRKLERİ KIBRIS CUMHURİYETİ’NE YAMA YAPMAKTIR”

Annan Planı’nda ve federasyon görüşmelerinde nelerin yaşandığını tüm dünyanın bildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, artık federal temelde bir uzlaşının olamayacağını tüm dünyaya anlattıklarını belirtti. Karşı tarafın federasyon anlayışı ile Kıbrıs Türk halkının federasyon anlayışının farklı olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ve kendi çatısı altında güvenlik içinde yaşamını sürdürme beklentisinde olduğunu, ancak Rum tarafının federasyon çatısı altında üniter bir devlet içerisinde Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama yapma ve Kıbrıslı Türkleri tüketme niyetinde olduklarının açık ve net olduğunu belirtti.

“KIBRIS TÜRKÜ HİÇBİR ZAMAN DAYATMA BİR ÇÖZÜME EVET DEMEYECEKTİR”

Artık Kıbrıslı Türklerin ancak egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin iş birliğine dayalı bir anlaşmayı onaylayabileceklerini tüm dünyaya anlattıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü hiçbir zaman dayatma bir çözüme evet demeyecektir” dedi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın verdiği mücadeleye atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş’ın “Biz asla egemenliğimizden vazgeçemeyiz” dediğini ve egemenliğin önemine vurgu yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki kurucu ortağından biri olarak Kıbrıs Türk halkının toprağı ile, dini ile, lisanı ile, kültürü ile, kendi kendini yönetme hakkı ile ayrı halk olma kriterlerinin hepsini taşıdığını dile getirdi. Cenevre’de yapılacak olan görüşmeye yeni fikirlerle gidilebileceğini BM Genel Sekreteri’nin de dile getirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle arkamızda olmasının önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı, ilk kez Cenevre’de egemen eşitlikten, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğinden ve uluslararası camia nezdinde Kıbrıslı Türklerin Rum tarafı ile eşit statüde olması gerektiğinden bahsedileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Mart 1964 tarihli haksız ve siyasi BM kararı ile Rum Yönetimi’nin Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti olarak tanınmasının Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklardan biri olduğunu, diğer bir haksızlığın ise Annan Planı’ndan sonra plana hayır demesine rağmen Rum tarafının AB’ye üye yapılması olduğunu anımsattı. Rum tarafının haksız üstünlüğü nedeniyle Kıbrıs Türk halkının mağdur edildiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunların, Erenköy mücahiti olan ve Özel Temsilci M. Ergün Olgun tarafından da aktarılmakta olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Arıkan ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a izlediği politika için destek belirterek, Anavatan’ın etkin ve fiili garantörlüğünün devamının önemini vurguladı.