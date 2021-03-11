Tatar:Geleceğe umutla bakalım, toprağımıza, ağaçlarımıza ve bütün ekonomik değerlerimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Güzelyurt bölgesini ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu. CTatar, Güzelyurt temasları çerçevesinde Kalkanlı’daki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti.Buradaki narenciye paketleme tesislerini gezen Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, çalışanlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Cypfruvex ziyaretinde, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, Genel Müdür Cemal Redif ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt ziyaretiyle ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, Cypfruvex öncesinde Güzelyurt Belediyesi atık su arıtma tesisini gezme ve inceleme imkanı bulduğunu kaydederek, burada atık suyun arıtılıp bir gölette toplandıktan sonra bahçelere sevk edilmesinin narenciye sektörüne katkı sağlayacağını belirtti.

Bu önemli projenin yanısıra yapılan tünel ile Türkiye’den gelen suyun bölgeye aktarılması çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Tatar, bu değerli suların buluşmasının bölgenin geleceği açısından ve bölgede verimli tarımsal faaliyetlerin artması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, narenciyede sezon sonuna yaklaşıldığını ve pandemiye rağmen bu sektördeki çalışmalara ara verilmediğine dikkati çekerek, bölge ekonomisi için çok önemli olan bu sektörde ürünün toplanmasından paketlenip pazarlanmasına kadar çalışmaların sürdüğünü yerinden gördüğünü söyledi.

Bu tip çalışmaların geleceğe umutla bakabilmenin özgüvenini verdiğini ve daha güvenli ve refah bir gelecek için hep birlikte nasıl çalışıldığının göstergesi olduğunu belirten Tatar, KKTC’de sıkıntıların aşılması için ekonomik çalışmaların ve yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Tatar, pandemi sürecinin aşılanmanın da artmasıyla geride kalacağını ve her türlü faaliyetin önünün açılacağını temenni ederek, lokomotif sektörler yanında narenciye gibi sektörlerin de ekonomiye büyük katkılar yaptığını, önemli olanın altyapı ve çevrenin korunup her bölgenin kendine göre ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların yapılması olduğunu ifade etti.

Güzelyurt bölgesinde en önemli konunun su meselesi olduğuna işaret eden Tatar, narenciye sektörünün önünün açılması ve Güzelyurt’un gelişmesi için toprakların daha verimli kullanılması, daha fazla fidan, daha fazla aşılama ve mevcut ağaçlara daha fazla sahip çıkmayla olabileceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan atık su arıtma ve Türkiye’den gelen suyun bölgeye ulaştırılması projelerinin, Güzelyurt’un potansiyel geleceğine yönelik yatırımlar için umut olduğunu kaydederek, ‘ geleceğe umutla bakalım, toprağımıza, ağaçlarımıza ve bütün ekonomik değerlerimize sahip çıkalım’ diye konuştu.