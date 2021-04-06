Tatar:“Gereken yasal girişimler yapılacak, konunun takipçisi olacağım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin ve seviyesiz saldırıları kınadı; gereken yasal girişimlerin yapılacağını ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik çirkin ve seviyesiz saldırıları kınadı; gereken yasal girişimlerin yapılacağını ve konunun takipçisi olacağını belirtti.

“Dr. Küçük’e saldırmak kimsenin haddine değil” diyen Tatar, bu hakaretlerin Kıbrıs Türk halkına yapılmış hakaret niteliğinde olduğunu, buna seyirci kalmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs konusuyla ilgili Cenevre’de yapılacak gayri resmi toplantı öncesinde, egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devlete dayalı çözüm önerilerinin halk tarafından büyük destek gördüğünü kaydeden Tatar, diğer yandan halkın birlik ve bütünlüğünü parçalamaya ve kutuplaşma yaratmaya yönelik provokatif haberler ile algı operasyonlarının artığını gözlemlediklerini ifade etti.

Bunların, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan arasındaki sarsılmaz bağları da hedef aldığını belirten Tatar, “Rum Yönetimi ile propaganda birimleri halkımızın ulusal değerlerini, ulusal liderlerini, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, Anavatan Türkiye’yi hedef alırken, beşinci kol faaliyetlerini yürütenler de aynı doğrultuda ve aynı hedeflere yönelik olarak harekete geçmiş durumdadır” dedi.

Belirli çevreler tarafından, bazı gazetelerde ve sosyal medyada Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’a yönelik saldırılar yer aldığını, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik olarak da çok çirkin ve seviyesiz saldırıların gündeme getirildiğini kaydeden Tatar, “Bu saldırıların hangi amaçla yapıldığını da çok iyi biliyoruz” dedi.

Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının, Rum’a köle olmaması, özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanma mücadelesine 1940'lı yıllardan itibaren önderlik eden, bu mücadeleye damgasını vuran ve çok büyük hizmetleri bulunan Dr. Fazıl Küçük son nefesine kadar mücadeleye devam etmiştir. Atatürk ilkelerinden ilham alan ve ‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilemez’ diyerek bir yaşam boyu mücadele eden Dr. Fazıl Küçük’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir. Bazı kişiler tarafından yapılan bu hakaretler Kıbrıs Türk halkına yapılmış hakaret niteliğindedir. Buna seyirci kalacak değilim. Dr. Fazıl Küçük’e yönelik olarak yapılan bu çirkin ve seviyesiz saldırıları şiddetle kınar, gereken yasal girişimlerin yapılacağını ve konunun takipçisi olacağımı belirtirim.”