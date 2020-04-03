  • BIST 89.553
  • Altın 350,123
  • Dolar 6,7005
  • Euro 7,2349
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Tatar:Gerektikçe yeni düzenlemeler yapmaya , kararlar almaya devam edeceğiz

» »
Tatar:Gerektikçe yeni düzenlemeler yapmaya , kararlar almaya devam edeceğiz
Tatar:Gerektikçe yeni düzenlemeler yapmaya , kararlar almaya devam edeceğiz

Başbakan Ersin Tatar koronavirüsle mücadele ve ortaya çıkan sorunların aşılması için yapılan çalışmalarla ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirmek üzere görüşmeler başlattı.

Başbakan bu kapsamda bugün  TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ dan oluşan TDP heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakan Ersin Tatar görüşmede,  TDP heyetine koronovirüsle mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra yapılması düşünülenlerle, ülke ekonomisine dönük alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, TDP heyetinin görüş ve önerilerini dinledi.

Başbakan Tatar, görüşmede yaptığı açıklamada, “ Covid 19 mücadelesinde ilk vakadan bu yana ciddi ve sıkı tedbirler aldıklarını,  konunun uzmanlarından oluşan Sağlık Koordinasyon Konseyi ve Bilim Kurulunu oluşturarak çalışmalarını sağlıklı bir zeminde yürütmekte olduğunu “kaydetti.

Ersin Tatar, “Türkiye ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençlerle çeşitli amaçlarla geçici olarak yurtdışında bulunan vatandaşların ülkeye getirilerek garantina  altına  alındığını, şimdi bunların tahliyesine başlandığını” sözlerine ekledi.

“ Ekonomide ve dolayısıyla çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların aşılması için  birinci paketin açıklandığını, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile birlikte çalışılarak bir de finans paketinin de ortaya konulduğunu” ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “ gerektikçe yeni düzenlemeler yapmaya , kararlar almaya devam edeceklerini” kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, en önemli konunun koronavirüs salgının en az sıkıntı ile atlatılması olduğunu bunun için de tüm kesimler ve tüm partilerden gelen görüş ve önerilere büyük değer verdiklerini” ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Başbakan’la görüşmekten memnun olduklarını ifade etti ve korona virisü ile ilgili alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde devam ettirilmesini istediklerini vurguladı.

“Bu konunun siyasi bir konu olmadığını, amaçlarının siyaset yapmak olmadığını” söyleyen Özyiğit “bu sorunla mücadelede toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrfan Günsel duyurdu... YDÜ alternatif solunum cihazı üretiyor03 Nisan 2020 Cuma 18:57
  • Girne'de, sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi polise saldırdı03 Nisan 2020 Cuma 18:36
  • Özersay:“Virüse yakalananların nasıl yakalandığını biliyoruz. Bu konuda belirsizlik yok”03 Nisan 2020 Cuma 18:20
  • Erhürman: “Belediyelerin gelirleri azalırken, hizmet ve harcamaları artıyor”03 Nisan 2020 Cuma 17:47
  • 57 hastanın tedavisi sürüyor...Bakan Pilli Vakaların dağılımını açıkladı03 Nisan 2020 Cuma 17:38
  • Bugün KKTC'de 7 vaka03 Nisan 2020 Cuma 17:15
  • Atakan’dan Güney’den ödeme bekleyen çeklere ilişkin açıklama03 Nisan 2020 Cuma 17:03
  • Tabipler Birliği Fonunda Yaklaşık Bir Milyon Tl Birikti03 Nisan 2020 Cuma 16:42
  • Maliye Bakanlığı: "3 kurumun maaş kesintileri hafta içi iade edilecek"03 Nisan 2020 Cuma 16:01
  • Hasine Kaplan’ın ölüm nedeni ‘solunum yetmezliği’03 Nisan 2020 Cuma 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti