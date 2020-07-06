  • BIST 118.485
  • Altın 393,328
  • Dolar 6,8540
  • Euro 7,7515
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Tatar:“Günde ortalama Güneyden 1,500, Türkiye’den 500 geliş var”

» »
Başbakan Ersin Tatar, yayımladığı basın açıklamasıyla, Bugün itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti'nden kuzeye günlük geçişlerin ortalama 1,500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarında olduğunu duyurdu.
Tatar:“Günde ortalama Güneyden 1,500, Türkiye’den 500 geliş var”

Başbakan Ersin Tatar, yayımladığı basın açıklamasıyla, Bugün itibarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nden kuzeye günlük geçişlerin ortalama 1,500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarında olduğunu duyurdu.

Açıklama şöyle:

YİNE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Değerli vatandaşlarım,

Bildiğiniz üzere ülkemizde ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 9 Mart tarihinden itibaren zamanında almış olduğumuz tedbirler ve halkımızın da sürece uyumu ile salgını başarıyla yönetip 5 hafta gibi kısa bir sürede toplam 108 vaka ile kontrol altına almıştık.

Bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra halkımızın refahı için sıra ekonomik açılıma gelmiş ve almış olduğumuz kararlarla kademeli olarak önce ülke içerisinde, sonra Güney Kıbrıs’la ve Türkiye ile açılım sağlamıştık. Gerek ülke içerisindeki açılımlarımızda gerekse de sınır kapılarının açıldığı andan itibaren halkımızın sağlığını korumayı hiçbir zaman göz ardı etmedik.

Bu nedenle tüm geçişleri bilimsel veriler ışığında minimum riskler içerecek şekilde planladık. Bugün itibarıyla Güney Kıbrıs’tan ülkemize günlük geçişler ortalama 1500 kişi, Türkiye’den ise 500 kişi civarlarındadır.

Türkiye’den ülkemize yapılan girişlerde, gelen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış PCR testi istenmekte ve giriş kapılarında ikinci bir PCR testi daha uygulanmaktadır.Testler kısa süre içerisinde sonuçlandırılmakta ve risk minimuma indirilmektedir. Test sonuçları pozitif olan kişiler sağlık ekiplerimiz tarafından gözetim altına alınmakta ve tedavilerine hemen başlanmaktadır.

1 Temmuz sonrası ülkemizde saptanan pozitif COVID-19 vaka sayısı 5’tir. Vaka sayılarını kontrol edilebilir düzeyde tutarak, zamanla azaltacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de halkımızın sağlığını korumak yine en büyük önceliklerimiz arasındadır. Daha öncesinde olduğu gibi zor günleri birlikte başaracağımıza olan inancımla sizleri sevgiyle kucaklıyorum.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı:KKTC'ye gelişler nasıl olacak?06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:42
  • Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı kabul edildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:25
  • Bakanlar Kurulu, Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından Covid 19’un ekonomik etkisine yönelik düzenlemeler yapıldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 18:01
  • Meclis Başkanı Uluçay Ticaret Odası Heyetini Kabul Etti06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:27
  • Çalışma Bakanı Sucuoğlu, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:26
  • Kamu İş: Hükümete bir hafta süre, artık bıçak kemiğe dayandı. Bunu bilsinler06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:18
  • Dikkat elektrik kesintisi var!06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:18
  • UMK ile Off-Road Derneği surlariçi çocuklarına yönelik etkinlik düzenledi06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:17
  • CTP’den Belpaz’la ilgili açıklama06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:55
  • Erhürman:Biz yorulduk, halk yoruldu, hükumet her gün yeni bir şey söyleyip bir gün sonra söylediğini geri almaktan yorulmadı!!!06 Temmuz 2020 Pazartesi 16:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti