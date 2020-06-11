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Tatar:Güneyde çalışanlar… “kalbim onlarla”

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Tatar, Güney’de çalışanlar için en az riskle gerekli düzenlemeleri yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek kalbinin Güney Kıbrıs’ta çalışanlarla olduğunu söyledi.
Tatar:Güneyde çalışanlar… “kalbim onlarla”

Başbakan Ersin Tatar, Güney’de çalışanlar için en az riskle gerekli düzenlemeleri yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek kalbinin Güney Kıbrıs’ta çalışanlarla olduğunu söyledi.

Meclis’te konuşan Tatar, hükümetin bu sürece en büyük katkısının pandemiyi iyi yönetebilmesi olduğunu belirterek, KKTC’nin hem halkının, hem kurum kuruluşlarının ortaya koyduğu duyarlılık ve algının dünyaya yayıldığını ifade etti.

TATAR: “KONUTLARA TALEP ATTI”

Daha sonra kürsüye gelen Başbakan Ersin Tatar, konut satışı konusunda yabancılara yönelik bir takım düzenlemeler yapıldığını, pandemi sonrasında KKTC’de yönetilen süreçte konutlara taleplerin arttığını söyledi.   

Pandemi döneminde KKTC’de devlet hastanesi yanında özel hastaneler bulunduğunu ifade ederek, sağlık sektörünün yabancılara da hizmet verebilecek duruma olduğunu belirten Tatar, ülkenin bu sebeple farklı ülkelerden ziyaretçilerce tercih edileceğini kaydetti.

Yarım kalmış inşaatların yarattığı görüntü bozukluğu konusunda devletin bunları mercek alabileceğini, bunların hep birlikte konuşulması gerektiğini ifade eden Tatar, oralarda milli servet yattığını bu konuya destek vereceğini belirtti.

Başbakan Tatar, yabancıların daha fazla kontrollü şekilde mal edinmesini sağlayacak değişikliğin önemine işaret ederek, Bakanlar Kurulu’nda tasarıya bir de dükkan alımı konusunda bir maddenin eklenmesini önerdiklerini, bunun da ekonomiye katkısı olacağına inanç belirtti. 

Değişikliğin yerinde olduğunu düşündüğünü dile getiren Başbakan Tatar, Meclis’in ilgili komitesinin yasa tasarısını daha da geliştirileceğine inanç belirtti.

GÜNEYDE ÇALIŞANLAR… “KALBİM ONLARLA”

Güney’de çalışan kişilerle ilgili bir takım temasları ve girişimleri olduğunu belirten Başbakan Tatar, geçişlerin hızlanabilmesi için gerekenlerin yapılmasını istediklerini, kendisinin kalbinin de Güney’de çalışan insanlarla olduğunu vurguladı.

Güney’de hâlâ vaka olduğu göz önünde bulundurarak, Güney’de çalışan insanlar için gerekirse belli koşullara bağlı olarak düzenlemeler yapmak durumunda olduklarını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başbakan Tatar, minimum riskle gerekenlerin yapılması için konuyu yakınen takip ettiğini söyledi.   

Başbakan Tatar, bir vizyon ortaya koymak kaydıyla gerekli planlamaların yapıldığına işaret ederek, kurum ve kuruluşların yanı sıra yatırımcıların da kendi vizyonları ile çevreye uyumlu projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Hükümetin bu sürece en büyük katkısının pandemiyi iyi yönetebilmesi olduğunu belirten Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin hem halkının, hem kurum kuruluşlarının ortaya koyduğu duyarlılık ve algının dünyaya yayıldığını vurguladı.

KKTC’nin ileriye taşınması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Tatar, KKTC’nin avantajlı konumun KKTC’nin ileri taşınması açısından da çok önemli olduğunu söyledi.

Güvenlik meselesi konusunda ise gerekli kurumların görevlerini yaptığını, o konuda bir sıkıntı yaşanmayacağını düşündüğünü dile getiren Başbakan Tatar, özellikle İngiltere’den ülkeye geri dönüş yapıp yerleşmek isteyen insanlar konusunda çok büyük talep olduğunu dile getirdi.

Tatar, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar planına hiçbir zaman karşı olmadıklarını dile getirerek, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve yapılacak çalışmalarla o bölgenin önünün açılacağına inanç belirtti.

Tatar’ın konuşmasının ardından Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadede Kiralama Yabancılar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ivedilik görüşmesinin, Meclis’te nisap olmaması nedeniyle daha sonraya bırakıldığını söyledi.

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