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Tatar:''Güzelyurt’u görüşme masasında gündeme getirme gibi bir durum asla sözkonusu değildir”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkay Tokel başkanlığındaki Gazi Baf Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Tatar:''Güzelyurt’u görüşme masasında gündeme getirme gibi bir durum asla sözkonusu değildir”

Cumhurbaşkanı Tatar: “Güzelyurt halkının hiç endişe duymasına gerek yoktur... Güzelyurt’u görüşme masasında gündeme getirme gibi bir durum asla sözkonusu değildir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkay Tokel başkanlığındaki Gazi Baf Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Dernek Başkanı Tokel, iki devletli çözüm modeline destek belirterek Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayrıresmi görüşme öncesinde Güzelyurt halkının Güzelyurt’un verilmemesi konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktarmak istediklerini kaydetti. Tokel ayrıca, Güzelyurt’ta Baf Şehitlerini anmak amacıyla yapılması planlanan anıtla ilgili bilgileri de Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında “Biz her zaman Güzelyurt’un yanında olduk” diyerek “KKTC’nin vatan toprağı ve en önemli yerlerinden biri” diye nitelendirdiği Güzelyurt’un yeni yatırımlarla kalkınmasını her zaman desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:


 “Güzelyurt halkının hiç endişe duymasına gerek yoktur. Güzelyurt’u görüşme masasında gündeme getirme gibi bir durum asla sözkonusu değildir. Zaman değişmiştir. KKTC daha da kökleşmiştir ve güçlenerek yoluna devam etmektedir”.


Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin hem stratejik bakımdan hem de yerel su kaynaklarının zenginliği konusunda Güzelyurt’un önemine işaret etti.


Güzelyurt’taki Anıt projesinin tamamlanmasının şehitlerimizin anısı için şehitlerimize olan borcumuz olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, projenin tamamlanması için elinden geleni yapacağını kaydetti ve Baf şehitlerini yad etti.


Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği modelinde bir anlaşma istediklerini tüm dünyaya anlattıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin izlenen politikaya verdiği tam desteğin ve Kıbrıs’ta bir uzlaşı için egemenliğimizin önemine vurgu yaptı.


Pandemi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, tüm dünyada pandemi dolayısıyla yaşanan sıkıntılarla karşılaştırıldığında KKTC’de sürecin iyi yönetildiğini düşündüğünü ifade ederek, Sağlık eski Bakanı Ali Pilli’nin pandemi sürecinde yaptığı katkının büyük olduğunu belirtti ve kendisine teşekkür etti.

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