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Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz

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Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz
Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz

Başbakan Ersin Tatar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde cinayete kurban giden Elif Lort için açıklamada bulundu

Tatar açıklamasında;

“Dünya Kadınlar Günü’nde ülkemizde bir kadının cinayete kurban gitmesi bizleri derinden üzmüştür. Hükümetim ve şahsım adına kadına yönelik şiddet ve saldırıların son bulması için ne gerekirse yapmayı en öncelikli görevlerimizden biri saydığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan, kadınlarımızdan, kurum ve kuruluşlarımızdan da destek bekliyoruz. Bu çağda, bu sorunu halletmek hepimizin boynunun borcudur. Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz. Allahtan ölen kadınımıza başsağlığı, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.” dedi.

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