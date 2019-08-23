Tatar’ı, aynı uçakla geldiği Elçi karşıladı!

Başbakan Ersin Tatar’ın, ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği Ankara’da üst düzey şekilde karşılanmaması dikkat çekti.

Başbakan Tatar’ı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve diğer yetkililer karşıladı.

Ancak Büyükelçi Başçeri de Tatar’la birlikte uçaktaydı. Başçeri uçaktan inip karşılama bölümüne geçti ve Tatar’ın elini sıktı. Tatar’a yapılan bu uygulama, tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar, Tatar’a yapılan bu uygulamanın Kıbrıs Türk halkına yapılmış bir ayıp olduğunu vurguladı.