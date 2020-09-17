Tatar:“İkinci tura kalırsam, hükümetin sağlığı için ortağım beni destekleyecek”

Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayı, Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusuna kısa sürede çözüm bulacağı iddiasıyla seçime girdiğini ancak başarılı olmadığını, üstelik Rum tarafına önemli tavizler verdiğini “ söyledi.

DETAY-KENAN GÜNSEL

Başbakan Tatar bir Webtv’de soruları konuyla ilgili şunları söyledi:

Seçildiğinde 3 ay içinde Kıbrıs meselesini çözeceğim dedi. Önemli tavizler de verdi ama çözemedi. Kimsenin bilgisi yokken Rum tarafına Güzelyut’u da içeren bir harita sundu. Sıfır asker seviyesine geldi. Oysa bizim halkımız Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmez. Karşılığında dönüşümlü başkanlığı, yönetime etkin katılımı bile alamadık.”

“ AKINCI’NIN MODELİ ÇÖZÜM VİZYONU OLMAMALIDIR”

Başbakan Tatar, “Sayın Akıncı’nın çözüm vizyonu bitti mi?” sorusuna karşılık ise şunları söyledi:

“ O çözüm vizyonu, bizim çözüm modeli olmamalıdır artık. Halkımız konuyu iyi anlamalıdır. Bu saatten sonra egemen eşitlik temelinde bir anlaşma istememiz lazımdır. Bir de Türkiye’nin etkin fiili garantörlüğü bizim için vazgeçilmezdir.

Bizim Akıncı’dan farkımız var. Akıncı hala siyasi eşitlik adı altında, uniter bir yapıya bizi götürecek tehlikeli bir tutum içindedir. Oysa Rum Tarafı siyasi eşitliği bile kabul etmiyor. Onu bile kabul etmeyen adamla nasıl anlaşacaksın? Artık zaman yok. Kıbrıs Türkünü bir 5 yıl daha oyalamayalım ve dünyaya da bu mesajı verelim. Seçim de mesaj vermek için çok büyük bir fırsattır”

Salgının son durumuyla ilgili üzgün olduğunu belirten Tatar, aldıkları tedbirlerle KKTC’yi koruma altına aldıklarını ifade ederek, “Evet, bir süre kapattık, iç bulaşı önledik ama nereye kadar dayanabiliriz?” diye sordu.

Tatar, ada ekonomilerinde belli sektörlerin ayakta durması gerektiğini, bu sektörlerin desteklenmemesi durumunda devletin gelirlerinin geriye gideceğini ve mükellefiyetlerini yerine getiremez bir duruma gelebileceğini belirtti.

“7 GÜN KARANTİNADA KALMAK DEMEK, ÇOĞU İNSANIN ADAYA GELMEMESİ DEMEKTİR"

Sürekli borçlanmayla ekonominin dönmediğini, dışa açılmak zorunda olduklarını belirten Başbakan Tatar, “7 gün karantinada kalmak demek, çoğu insanın adaya gelmemesi demektir. Bu durum salgınla mücadele için iyi. Ama bu ne kadar sürebilir? Halkın sağlığı en önemlisi fakat ekonomi de çok önemlidir” dedi.

“MUHALEFET, SALGINLA MÜCADELE KONUSUNDA SORUMSUZCA KONUŞUYOR”

Muhalefetin, salgınla mücadele konusunda “sorumsuzca konuştuğunu” söyleyen Tatar, “Tüm faturayı Ail Pilli’ye çıkarmak yanlış. Sağlık Bakanlığı bir bütündür ve orada bir ekip var. Siyaseten Pilli’yi vuracaksınız diye, o insanlara da vurmuş oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

“İÇ BULAŞIN SEBEBİ, ÜLKEYE NEGATİF GİREN ANCAK 10 GÜN SONRA POZİTİFE DÖNEN VAKALAR”

Tatar, iç bulaşın esas sebebinin, çift PCR uygulamasıyla ülkeye giriş yapan kişilerin, 10 gün sonra pozitife dönmesi olduğunu belirterek, “Şimdi ben negatif olabilirim ama eğer kaptıysam, 10 gün sonra pozitif olabilirim. Bunu limanlarda yakalayamazsınız. Yaptığımız çift PCR gibi uygulamalar yerel bulaş riskini azaltıyor ama gelen kişilerin yüzde 10’u, 10 gün sonra pozitife dönebiliyor” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ KONTROL ALTINDA”

“Bence süreç şu an kontrol altında” diyen Tatar, açıklanan rakamlarda pozitif çıkan kişilerin, temaslı takip sonucu toplumdan izole edilen kişiler olduklarını belirterek, “Hükümete vurun ama ortada bir gayret var. Dün açıklanan 11 vakanın 7’si, karantina otellerindeki vakalardı” dedi.

“BU HALK GELECEĞİ İÇİN TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNE MUHTAÇTIR”

“Kıbrıslı kendi kendini yönetir, dik durur derken, işi farklı yöne getirdiler” diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sarf ettiği sözlerin, harekattan 4 gün sonra, toplum baskısı altında söylendiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Bu açıklama çok iyi kurgulandı ve hesap edildi. Ve bence ellerinde patladı. Evet, bu ülkede öyle düşünenler var ama bunlar yüzde kaçtır? Öyle büyük bir çoğunluk asla değillerdir. Bu açıklamayı yapmak, halka iyilik sağlamaz. Bu halk geleceği için Türkiye’nin desteğine muhtaçtır.”

“SEÇİMİ İKİNCİ TURDA KAZANIRIZ”

Hem başkalarının hem de kendisinin çeşitli anketler yaptırdığını belirten Tatar, “sonuçlara göre ilk turda birinci sıradayız, ikinci turda da biz bu işi alıyoruz” dedi.

UBP’lilerin tüm oylarını, mutlaka kendi genel başkanlarına vereceğine inandığını belirten Tatar, “partinin en yetkili kurulları toplanmış ve bu makamı kazanma şansı en yüksek isim Ersin Tatar’dır demişler, oy birliği ile beni UBP’nin Cumhurbaşkanı adayı yapmışlardır” şeklinde konuştu.

“KURULTAY İLE GELDİM, KURULTAY İLE GİDERİM”

Tatar, seçimi kazanmaması halinde genel başkanlık görevine devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, “ben partinin genel başkanıyım, kurultay ile geldim, kurultay ile giderim” şeklinde yanıt verdi.

HÜKÜMET ÇALIŞMALARI…

Hükümette bir sıkıntı bulunmadığını, pandemi yönetimi konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ama hükümetin ‘önce sağlık’ konusunda anlaştığını belirten Tatar, “Çalışmalar iyi gidiyor. Pandemi ile uğraşıp, her ikimiz de Cumhurbaşkanlığı’na aday olmuş durumdayız, buna karşın hükümet icraatları devam ediyor” şeklinde konuştu.

“İKİNCİ TURA KALIRSAM, HÜKÜMETİN SAĞLIĞI İÇİN ORTAĞIM BENİ DESTEKLEYECEK”

Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Tatar, daha önce yaptığı açıklamasında “Ocak ayında bir erken seçim olabilir” dediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

“Dış politikalar bağlamında HP ile UBP arasında çok büyük bir fark yok diye düşünüyorum. Sayın Özersay da federal temelli bir anlaşmadan söz etmiyor. Maraş konusundaki politikalarımız da aynı. Bu işin ikinci turu var. Ben ikinci tura kalacağım, o zaman benim hükümet ortağım da ‘hükümetin sağlığı için’ elbette beni destekleyecek.”

“FARKLI BİR DURUM ORTAYA ÇIKARSA BU İŞ ÇATLAR, HÜKÜMETİN DEVAMINI BU ETKİLER”

Özersay’ın ikinci tura kalması halinde, kendisinin de Özersay’ı destekleyeceğini söyleyen Tatar, “Farklı bir durum ortaya çıkarsa bu iş çatlar. Evlilik çatırdar diyorum, bu kadar da net söylüyorum. Kendisine söyledim, günü geldiğinde göreceğiz. Hükümetin devamını bu etkiler” şeklinde konuştu.