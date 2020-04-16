Tatar:‘İlaçlar Güneyden usulsüzce ülkemize sokuldu’

Başbakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“ Cumhurbaşkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ’İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nce’ Avrupa Birliği ve Rum Yönetimi’nden temin edildiği belirtilen bir miktar ilaç ve malzeme, bugün öğleden sonra yasal olmayan yollardan ülkemize geçirildi.

Şöyle ki; Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girebilmesi için önceden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekir.

İzin alındıktan sonra ise, söz konusu ilaç ve malzemeler için gümrük işlemleri yapılır.

Bu olayda, bu iki yasal süreç de göz ardı edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olaya dahil edilmesiyle söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur.

Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır: