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Tatar'ın 18 Eylül'de New York'a gideceği açıklandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüşüyor. Kaynak: Tatar, 18 Eylül’de New York yolcusu
Tatar'ın 18 Eylül'de New York'a gideceği açıklandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüşüyor.

Son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Oktay, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme destek belirtirken Tatar, 18 Eylül'de New York'a gideceğini açıkladı.

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