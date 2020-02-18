Tatar’ın başkanlığında sessiz bakanlar kurulu toplantısı

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18.02.2020 20:50
Bakanlar Kurulu’nun, haftalık olağan toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ve 19.15’te tamamlanan toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı
Bakanlar Kurulu’nun, haftalık olağan toplantısı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ve 19.15’te tamamlanan toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı.
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