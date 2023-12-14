Tatar'ın fotoğrafları sergileniyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın çektiği 50 fotoğrafı bir araya getiren “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Objektifinden” fotoğraf sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.

Siyasi yönünün yanı sıra, halkla iç içe olduğu sosyal yaşamı ve fotoğraf çekme tutkusuyla da bilinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın objektifine yansıyan 50 doğa fotoğrafını bir araya getiren fotoğraf sergisi, 30 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen serginin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı bürokratları, müsteşarlar, akademisyenler ve pek çok sanatsever yer aldı.

Serginin açılış konuşmalarını ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Çektiğim tüm kareler; benim bakış açımdan ve o an yaşadığım duygu dünyamdan yansıyan kareler.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kişisel sergisinin açılış konuşmasına “Hayat anılardan ibarettir. Bugün burada da bir anıyı paylaşıyoruz. Yıllardır çektiğim fotoğraflardan bazılarını bugün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 451’inci sergisinde sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok anlamlı bir an” sözleri ile başladı.

Sanata karşı duyduğu hayranlığı dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu yolu benimle beraber yürüyen ve bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e ülkemizde öncülük ettiği sanat atılımı için ayrıca teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Profesyonel bir fotoğrafçı olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, fotoğraf çekmenin kendisi için büyük bir hobi olduğunu belirtti. Uzun yıllar İngiltere, Türkiye ve KKTC’de medya sektöründe sürdürdüğü profesyonel iş hayatında, fotoğrafla her zaman iç içe olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, usta fotoğrafçılarla uzun zamanlar geçirdiğini dile getirerek, geçmiş dönemde “Kıbrıs’ım” ve “Kıbrıs Türk” adında iki dergi çıkardığı ve bu dergilerin yayımlanma sürecinde Ersin Taşer, Özgür Yaşın, Özer Hatay ve Ünal Tabip’in kendisine yardımcı olduklarını da hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Çektiğim tüm kareler; benim bakış açımdan ve o an yaşadığım duygu dünyamdan yansıyan kareler. Unutmayalım ki, yakalanan hiçbir anın tekrarı yok. Bu eşsiz anları ise tek bir tuşla milyonlarca kişiyle paylaşılıyor. Bugün 50 fotoğrafı sizlerle buluşturduk ama emin olun daha binlercesi var. Belkide ilerleyen günlerde diğer eserlerimi de sizlerle buluşturup daha kalıcı hale getireceğim” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Siyasetçilerin sanatla iç içe olmasının, toplumu anlama ve dönüştürme misyonlarını hayata geçirmek için çok önemli bir işleve sahip olduğuna inanıyorum”

Konuşmasına, “Açılışını yaptığımız bu özel serginin davetiyesi elime ilk ulaştığında; Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği sergilerden birinin daha açılışına teşrif edeceğini düşündüm. Bir süre sonra, açılışını yapacağımız serginin, bizzat Cumhurbaşkanımızın kişisel sergisi olduğunu anladığımda ise; bu sürprizi derin bir tebessüm ve mutlulukla karşıladım” sözleri ile başladı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 451’inci sergisinin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tüm bu sergiler; gündelik hayatımızı sanatla sarmalarken, bizler için farkında olmadan büyük bir alışkanlık haline geliyor. Ancak, çok özel ve sıradışı bir zenginliğin içinde olduğumuzu her açılışta bir kez daha fark ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sanata ve sanatçıya verdiği değere yakından şahit olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, açılışını yapılan sergi ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın taşıdığı sanatçı ruhun da ilk kez sanatseverlerle buluştuğunu söyledi. Siyaset ve sanat arasında güçlü ve derin bir ilişki olduğunu belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Siyasetçilerin sanatla iç içe olmasının, toplumu anlama ve dönüştürme misyonlarını hayata geçirmek için çok önemli bir işleve sahip olduğuna inanıyorum. Bu nedenle; Sayın Cumhurbaşkanımızın, kişisel fotoğraf sergisi ile sanatla kurduğu derin ilişkiyi somutlaştırması hepimiz için çok değerli ve önemli” ifadelerini kullandı.