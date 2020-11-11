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Tatar'ın ilk icraatı yeni bir makam aracı!

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Tatar'ın ilk icraatı yeni bir makam aracı!Ülkede ekonomik krizin yanı sıra bütçe krizi yaşanırken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk icraat olarak kendine yeni bir Mercedes makam aracı aldırıyor..
Tatar'ın ilk icraatı yeni bir makam aracı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk icraat olarak yepyeni bir makam aracı alınması talimatı verdi. Bu çerçevede talep edilen Mercedes S 350d Sedan Long makam aracı satın alınıyor.

Maliye Bakanlığı 2020 mali yılı bütçesinden "Taşıt Alım Projesi" kaleminden 807 bin TL'lik bir kaynağı bloke etme talimatı verdi.  SES KIBRIS'ta yayınlanan habere göre konuyla ilgili yazışmalar 3 Kasım tarihinde yapıldı ve karar verildi.  2021 yılı bütçesinde 3.5 milyar TL'lik bir açık beklenirken, pandemi nedeniyle esnafın bir bir kepenk indirdiği dönemde yapılan bu harcama "Lale devri yaşanıyor" dedirtti.

Ülkede ciddi bir sıcak para sıkıntısı yaşanırken ve en önemlisi hala hükümet olmaması nedeniyle ciddi bir bütçe krizi ortadayken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni bir makam aracı talep etmesi ciddi bir rahatsızlık yarattı

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