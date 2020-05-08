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Tatar'ın Karikatürü için suç duyurusunda bulunduğu Çavuşoğlu'nun Avukatından açıklama

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Tatar'ın Karikatürü için suç duyurusunda bulunduğu Çavuşoğlu'nun Avukatı tacan Reyna sosyal medya hesabından açıklamayaptı. işte o açıklama:
Tatar'ın Karikatürü için suç duyurusunda bulunduğu Çavuşoğlu'nun Avukatından açıklama

Kamuoyuna Açıklama

Kamuoyunun malumu olduğu üzere Sn.Ersin Tatar, 19 Nisan 2020 tarihinde müvekkilim Sn.Senih Çavuşoğlu’nun internette yapmış olduğu bir paylaşım üzerine polise şikayette bulunmuştur.
Mezkur tarihten bugüne değin Sn.Çavuşoğlu aleyhine polis tarafından bir dava okunmadığı gibi, herhangi bir ithamname de müvekkilime tebliğ edilmiş değildir.
Bu süreçte Sn.Tatar, katıldığı birçok basın ve yayın ortamında Müvekkilimin yapmış olduğu paylaşımın suç unsuru taşıdığı yönündeki iddialarını sürdürmüş, bu yönde algı oluşturmaya çalışmış ve şikayetinde de ısrarcı olduğunu beyan etmiştir.
Yine Sn.Tatar birçok kanalda Sn.Çavuşoğlu’ndan bir özür beklediğini, yaptığı paylaşım için kendisinden şahsen özür dilemesi durumunda da polisteki şikayetini gözden geçirebileceğini de ifade etmiştir.
Önemle belirtmek isteriz ki hukuken korunan en temel özgürlüklerden olan ifade özgürlüğünü kullanan Müvekkilimin Sn.Tatar’dan özür dilemesini gerektirecek suç oluşturan bir fiili olmadığı nedeniyle kendisinden özür dilemesi söz konusu dahi olamaz.
Sn.Tatar’ın bu yöndeki haksız beklentisini Müvekkilimin asla karşılamayacağını ve bu ithamlara ilişkin yasal haklarını saklı tuttuğunu belirtir, ifade özgürlüğünü kullanan müvekkilimin her aşamada, dava ikame edilmesi durumunda da yargı huzurunda bu özgürlüğünü savunmaya devam edeceğini önemle vurgularız.
Sn.Tatar’ı çağdaş değerler ışığında toplumumuzun sahip olduğu demokrasi ve hoşgörü ortamında yapmış olduğu şikayeti tekrardan değerlendirmeye çağırır ve bu şikayeti derhal herhangi bir karşılık beklemeden geri çekmeye davet ederiz.

Av.Tacan Reynar
(Senih Çavuşoğlu tarafından avukat)

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