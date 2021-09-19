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Tatar'ın New York ziyareti başladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin daveti üzerine New York’a gitti.
Tatar'ın New York ziyareti başladı

İstanbul üzerinden New York’a giden Tatar, burada Genel Sekreter Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Bunun yanısıra çeşitli devlet adamlarıyla ikili temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta bir kez daha iki devletli çözüm vurgusu yapacak.

New York’a hareketinden önce  basın toplantısı düzenleyen Tatar,  egemen eşitliğin, uluslararası eşit statünün tanınmaması durumunda asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceklerini belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Tatar,  “Bu net bir duruştur, bu duruştan hiçbir güç bize geri adım attıramaz. Bu ulusal milli bir meseledir” ifadelerini kullandı.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, üçlü görüşme konusunda kendisine resmi bir davet gelmediğini de belirterek “Kıbrıs Türk halkının pozisyonu açık ve nettir. Eğer egemen eşitliğimiz, uluslararası eşit statümüz tanınmazsa biz asla resmi müzakere sürecine geçmeyiz.” dedi. Tatar,  Resmi bir davet gelmesi durumunda konunun değerlendirileceğini, diyalogdan kaçınmadıklarını söyledi.

 20 Eylül’de New York’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştireceği Türk evinin açılışına da katılacak olan Cumhurbaşkanı

Tatar’ın temaslarını tamamlamasının ardından 28 Eylül’de KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

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