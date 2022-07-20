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Tatar'ın önerileri Rum liderin eline geçti!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde sunduğu önerilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eline bugün geçtiği bildirildi.
Tatar'ın önerileri Rum liderin eline geçti!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 1 ve 8 Temmuz tarihlerinde sunduğu önerilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eline bugün geçtiği bildirildi.

Rum radyosu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın önerilerinin Anastasiadis’e BM tarafından teslim edildiğini duyurdu.

Rum Sözcü Marios Pelekanos, yazılı açıklama yapan Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “kabul edilemez” diye nitelediği önerilerine, iki bağımsız devlet temelinde çözümü temellendirme yönünde yeni bir çaba yorumunu yaptığını açıkladı.

Pelekanos, Anastasiadis’in “buna rağmen, gerek kendisi tarafından daha önce sunulan gerek Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu bütün önerileri görüşmeye hazır olduğunu”, Rum liderin tek şartının ise “diyaloğun, BM ve Güvenlik Konseyi kararlarında kaydedildiği şekliyle uzlaşılmış zeminde yapılması” olduğunu söyledi.

 

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