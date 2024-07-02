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Tatar'ın siyasi partilerle görüşmesi sona erdi... Açıklama yok!

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantısı sona erdi.
Tatar'ın siyasi partilerle görüşmesi sona erdi... Açıklama yok!

Kıbrıs konusundaki gelişmelerin ele alındığı bir saat süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

Toplantıya UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu katıldı.

İngiltere temaslarını tamamlayarak bu sabah yurda dönen Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmedeki ekibinde ise Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ve Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar yer aldı.

 

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