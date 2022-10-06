"Tatar’ın sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz"

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Didmitriu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’ta bundan sonra atılacak adımın kamu binalarının açılması olacağı açıklamasından “endişe ve kaygı” duyduklarını kaydetti.
Rum radyosuna göre, Tatar’ın sözlerinin BM Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Maraş’la ilgili kararlarını görmezden geldiği iddiasında bulunan Dimitriu, Rum tarafının Türk tarafının eylemlerini “gereken yerlerde ifşa edeceğini” söyledi.
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