Tatar’ın, "teşekkül halinde ihraç kaçakçılığı" ve "evrakta sahtecilik" iddiası ile Türkiye'de yargılandığı ortaya çıktı

20 YILA KADAR HAPİS

Bugün Kıbrıs’ın ulaştığı bilgilere göre Show TV’nin eski sahibi Erol Aksoy’un da aralarında bulunduğu 14 kişinin vergi kaçırdıkları gerekçesiyle yargılandıkları dava 2000 yılında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. AKS Televizyonculuk ve Digital Programcılık şirketinin mali işler koordinatörü Ersin Rüstem Tatar ve diğer yöneticiler hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı.

HAYALİ KOYUN VE KUMAŞ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emin Ateşağaoğlu’nın hazırladığı iddianamede sanıklar, KDV iadesi almak için düzenledikleri sahte belgelerle, filmcilik şirketini kumaş ve koyun ihraç etmiş gibi göstermekle suçlandı. İstanbul Emniyet Mali Şube Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda faturalarda ve gümrük çıkış beyannamelerinde tahrifat yapıldığı ortaya çıktı.

DAVA KAPATILDI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonucunda şirketlerin sahibi Erol Aksoy hakkında belgelerde imzası olmadığı için takipsizlik kararı verilirken; mahkeme heyeti Ersin Tatar’ın da aralarında bulunduğu diğer şirket yöneticileri hakkında CMUK 254. maddesine göre muhakemelerinin durdurulmasına karar verdi. Hayali ihracat iddiaları Tatar’ın Kıbrıs’a dönerek Kanal T’yi kurduğu 1996 yılına dayanıyor.

2 Kasım 2000 tarihinde yapılan duruşmada okunan iddianame

Hazırlık No: 2000/37963

Büro No: 2000/2230

İddianame No: 2000/1886

Davacı: K.H

Müşteki: İstanbul Defterdarlığı Adına Muhakemat Müdürlüğü Sanık: 1- EROL AKSOY

2- MUSTAFA GÜRBÜZ TÜMAY

3- ALTAN EDIS

4- ISMAIL EMEN

5- MEHMET OSMAN BIRSEN

6- MEHMET CELAL SEVEN

7- FİKRET GÜLER

8- HÜSEYIN DERIN YURSUVAT

9- ERTUĞRUL ÖZKÖK

10- SONER GEDIK

11- ÖMER FARUK BALKAN

12- TEZCAN YARAMANCI

13- ERSIN RÜSTEM TATAR

14- MURAT SAYGI

Suç: 213 sayılı V.U.K’nuna muhalefet

Suç Tarihi: 1996 yılı

Deliller: İddia, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun 27.12.1999 tarih ve 40/16 sayılı yazısı ile ekli 24.12.1999 tarih ve 66 sayılı vergi raporu, ekleri, fezleke kapsamı, tekmil evrak T.IKM: 213 sayılı VUK’nun 4369 sayılı kanunla değişik 359/b-1 bendi delaletiyle 359/b-2 fıkrası (Tüm Sanıklar Için)

FEZLEKEYE BAĞLI HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıkların Dış Ticaret Vergi Dairesinin 0340007905 sicil numaralı mükellefi olan, Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin yöneticileri ve yetkilileri olup, İstanbul Maslak eski Büyükdere Cad. 100. Yıl Sanayi Sitesi girişi 77 adresinde faaliyet gösterdikleri halde İstanbul Emniyet Mali Şube Müdürlüğünce yapılan aramalar ve incelemeler sonucunda yurt dışına satılan mallara ait faturalarda ve gümrük çıkış beyannamelerinde tahrifat yapılarak ihraç edilen malın tutarının fazla gösterdikleri tespit edilip, ihracatta vergi iadesi alınmak istendiği tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, Bakırköy Vergi Dairesinin 6120081319 sicil numaralı mükellefi Marmara İnşaat Turizm Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden, Boğaziçi Kurumlar vergi Dairesinin 180014749 sicil numaralı mükellefi Bazem Tekstil San ve Dış Ticaret A.Ş’den, Özçınar Tekstil Gıda ve Zirai Ürünler İthalat İhracat, Limited Şirketinden, Potaş Doğan İthalat Ihracat Tic. A.Ş den ihraç edilmek üzere mal satın alınarak kayıtlara intikal ettirilip kullandığı anlaşılıp bu alt firmalar nezdinde yapılan incelemede, Marmara Inşaat Turizm Gıda Tekstil ve Dış Ticaret Ltd. Şti nin paravan bir şirket olup şirket yetkilisi gözüken Ahmet Günyolu’nun kurduğu diğer şirketlerle birlikte bir organizasyon içinde sahte belge düzenleme faaliyetiyle uğraştığı,

Bazen Tekstil Sanayi ve Tic A.Ş’nin satmış olup düzenlediği faturalara ait malları ağırlıklı olarak Erya İnternational Turizm Tekstil İhracat İthalat San ve Tic Ltd.Şti den aldığı Erya İnternational Turizm Tekstil İhracat İthalat Sanayi ve Tic Ltd.Şti den ayrıca doğrudan kendisinin mal sattığı ve fatura düzenlediği, ayrıca bu firmalarında ait firma olarak Ezgi Tekstil Turizm San ve Dış Ticaret Limited Şirketinden malları aldığı anlaşılıp bu firmanın adresinde bulunmadığı 1997 Şubattan beri beyannamelerini vermediği ufak bir sermaye ile trilyonlarca ciro yapılmış olması, satışlarının tamamına yakınının sanıkların yetkilisi ve yöneticileri oldukları şirkete mal satan şirketlere yapılmış olması

Özçınar Tekstil Gıda ve Zirai Ürünler İthalat İhracat Limited Şirketi ile Dotaş Doğan İthalat İhracat Ticaret A.Ş’lerinin yaptığı satışların tamamının sanıkların yetkilileri ve yöneticileri oldukları, esas sözleşmesinde tekstil (kumaş), canlı hayvan (Kasaplık Koyun) gibi malların ihracına ilişkin faaliyet konusu olmadığı halde bu konuda ihracat faaliyeti gösterdiği ihracat faturalarında tahrifat yapıldığı, ihracatın sırf ihracat taahhütlerini kapatmak amacıyla yapılmış gösterilerek sahte düzenlenen belgelerin kullanılmış olduğu anlaşılmakla,

Sanıkların 213 sayılı VUK nun 359/b-1 bendinde belirtilen sahte belge kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı suççunu işlemiş sayan hükme aykırı davranarak sanıkların 213 sayılı VUK’nuna muhalefet ettikleri anlaşılmış olmakla,

Sanıklar hakkındaki duruşmalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddelerine göre cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.12.07.2000

Emin ATEŞAĞAOĞLU

İstanbul C. Savcısı

