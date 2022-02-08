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Tatar'ın Test Sonucu Yine Pozitif

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Geçtiğimiz hafta Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Tatar'ın Test Sonucu Yine Pozitif

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir Web Tv’de katıldığı programda sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sağlık durumu hakkında açıklama yaparak şu anda iyi olduğunu söyledi.

Dün akşam yaptırdığı test sonucunun negatife döndüğünü ancak bu sabah yaptırdığı testin sonucunun ise yeniden pozitif çıktığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

İzolasyon süreci boyunca birkaç kitap bitirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, telefon aracılığı ile vatandaşlarla görüşmeye devam ettiğini ve halktan kopmadığını dile getirdi ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, bu süreçte çok fazla destek gördüğünü de sözlerine ekledi.

Pandemi süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık hizmetlerinin aksamaması için pandeminin başından bu yana yoğun bir çaba gösterdiklerini söyleyerek; “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla iki ayda Acil Durum Hastanesi’ni yaptık. Bu, ülkeye sağlık açısından çok büyük bir kazanç sağlamıştır. Pandemi sonrasında da KKTC’de yatırımların önünü açmak adına çok önemli bir adımdır. Pandemide, sağlık sistemimiz çok büyük bir aşama kaydetmiştir” dedi.

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