Tatar'ın vizyon açıklamasından sonra:UBP’den ortak mesaj…

UBP'den ortak mesaj:

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar’ın açıkladığı seçim vizyonu tam not aldı.

Yapılan açıklamalarda, hem devletin devamlılığı hem de Mavi vatan’daki hak ve çıkarlar için Ersin Tatar’ın seçimi kazanması gerektiği vurgulandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “ Ulusal Birlik Partisi kitlesiyle, örgütüyle olduğu gibi yeni pandemik şartlarda teknolojik iletişim araçlarıyla da seçime hazırdır. Geleceği genel başkanımız adayımız Ersin Tatar ile kucaklayacağız” dedi.

Taçoy, “ 11 Ekim bizim için tarihimizin taçlanacağı gündür. 11 Ekim’de bayramlıklarımızı giyip sandığa gidip Ersin Tatar’a mührü vuracağız. Biz bu halka yeni bir gelecek vaat ediyoruz” diye konuştu

Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da 5 yıl Sayın Eroğlu ile Kıbrıs’ta bir çözüm bulur muyuz diye mücadele ettik. Şimdi aynı mücadeleyi Ersin Tatar’la vereceğiz. Bu ülkenin, gençlerimizin halkımızın önünü açacak yeni projelerimiz var” ifadelerini kullandı

Hasipoğlu, Biz artık Kıbrıs Türk halkının iradesini Rum tarafının insafına bırakacak bir anlayış istemiyoruz. Kapalı Maraş açılımı bunun en iyi örneği… Tek yol federasyondur diyenlere de artık yeter diyoruz. Yeni bir gelecek için Sayın Ersin Tatar ile yola çıkmış bulunuyoruz. Sayın Ersin Tatar sadece bu partinin adayı değildir. Tek yol federasyon ve üniter devlet dışında alternatifleri savunanların da adayıdır” diye ekledi

Milletvekili Sunat Atun da “ Su ve elektrik enerjisi projelerinde öncülük ettik. Bölgesel gelişmelere bakıldığında enerji denklemi içerisinde KKTC’nin önemi daha da artmaktadır. Ortaya koydu vizyonuyla Ersin Tatar halkımızın desteğini alarak KKTC’nin bu denklem içinde hak ettiği yer almasını sağlayacaktır. 11 Ekim’de halkımızın bu vizyona büyük destek vereceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da “ Kutlu bir yola çıktık. Bu halk uzun yıllar varoluş mücadelesi vermektedir insan hakları gereği devletini kurmuştur Bu halk bir devleti hak etmiştir. Devlet inancına sahip bir liderin seçilmesi geleceğimiz için çok önemlidir. Bu yüzden Ersin Tatar diyoruz” şeklinde konuştu

Tarım ve Doğal Kauynaklar Bakanı Dursun Oğuz da “ Yeni bir geleceği kurabileceğimiz inanıyoruz. Bu yüzden Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyoruz. Sayın Akıncı zaten kendisi söylemiştir. Umudu kalmamıştır. Bu halka artık verebilecek bir şeyi yoktur. Yeni bir ivme yeni bir anlayış gerekiyor. Başka alternatiflerin de masada olacağı, Mavi Vatanda Anavatanımız ile hak ve çıkarlarımızın savunulacağı yeni bir dönem gerekiyor” ifadeleriyle görüşlerini anlattı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da, “Bu topraklarda devlet altında yaşamaya devam mücadelesi için Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Amcaoğlu, “ Bu seçim geçmiş seçimlere göre çok önemlidir. Kıbrıs Türklüğünün bu adada devam etmesini istiyorsak, TMT ruhuyla kurulmuş UBP adayı Ersin Tatar’a herkesin oy vermesi gerekir” diye konuştu

Milletvekili Resmiye Canaltay da “Birlik ve beraberliğimizi Ersin tatari Cumhurbaşkanlığı makamına seçilerek bir kez daha göstereceğiz” dedi.

İç barış ve Anavatan Türkiye ile daha iyi kardeşlik ilişkisi için Tatar’ın seçimi kazanması gerektiğini belirten Canaltay, ” 11 Ekim’de sandıklara gideceğiz hem oyumuzu vereceğiz hem de sandıklara sahip çıkacağız başarımızla yeni bir geleceği başlatacağız” diye ekledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Devletin devamlılığı ve Anavatan Türkiye ile güçlü bağların devamına inanan Ersln Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Milli dava için önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Zorlu Töre, ” Özne Kıbrıslılık değil, Milli Davadır. Adayımız da Ersin Tatar’dır” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Ersan Saner de “Ersin Tatar vizyonunu ortaya koydu. Kıbrıs Türk halkını bu vizyona büyük oranda destek vereceğini biliyoruz görüyoruz” dedi.

Saner, “ Kıbrıs’ta bir anlaşma eksik biz. Bu anlaşma için masadan kaçmayız ama sonsuza kadar da masada oturmayız. Alternatifleri de masaya koyarak ezber bozan polirikalarla Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı ile halkımıza yeni bir geleceği hazırlayacağız” ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli de “ Ersin Tatar’a güvenimiz tamdır. Bu görevi başaracağına yürekten inanıyoruz. Ortaya koyacağı çabalarla, KKTC’nin emin adımlarla geleceğe ilerlemesinde, önemli rol oynayacaktır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmalıdır” dedi.

Milletvekili Aytaç Çaluda da duygularını, “ Vatansever, halkçı ve çalışkan bir isim olan Ersin İle yakın çalışmaktan onur duyuyorum. KKTC’nin dünyaya açılan penceresi Cumhurbaşkanlığı makamına layık olduğunu düşünüyorum” sözleriyle paylaştı.

Çaluda, “ Bölgesel gelişmelere paralel olarak TC-KKTC ilişkileri daha da önem kazanmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte Ersin Tatar’ın haklarımızı en iyi şekilde savunacaktır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Ersin Tatar’ın dolu dolu bir vizyonla halkın karşısına çıktığını söyledi.

Sucuoğlu, “ Doğu Akdeniz’de yaşananlara bakıldığında, Türkiye ile daha da çok bir uyum içinde olmak gereken bir döneme giriyoruz. İşte bu yüzden Ersin Tatar’ın seçimi kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seçim çok önemlidir. Çok kritikdir. Bu seçim UBP’nin, KKTC’nin seçimidir. Kıbrıs Türk Halkının geleceğini belirleme seçimidir” dedi.