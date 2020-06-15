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Tatar:“İyi niyetle bu karar alındı, işin içinde başka bir iş varsa, gerekli soruşturmayı talep ettim”

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Tatar: “Heyetin karantinada kalıp kalmadığına ilişkin Polis Genel Müdürüne soruşturma talimatı verdim”
Tatar:“İyi niyetle bu karar alındı, işin içinde başka bir iş varsa, gerekli soruşturmayı talep ettim”

Heyetin karantina şartıyla ülkeye geldiğini belirten Tatar, Polis Genel Müdürü’nü aradım ve bu konuda inceleme başlatılması konusunda talimat verdim” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, “özel izinle ülkeye giren heyet” konusunda Meclis kürsüsünde açıklamada bulundu…

Bu süreçte 7 saate kadar süren Bakanlar Kurulu toplantıları düzenlediklerini, çeşitli kararlar aldıklarını belirten Tatar, vicdana uygun bir şekilde, hata yapmamak adına uzun süreli toplantılar yaptıklarını kaydetti.

Söz konusu heyetin ülkeye girişiyle ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanmaması konusunda konuşan Tatar, “Karar yayınlanmadı çünkü yeterli netlik noktasına gelmedi. Lapta Belediye Başkanı ile yatırımcının temas kuracağı yönünde bilgi verildi” dedi.

Heyetin karantina şartıyla geldiğini, bu konudaki belgede, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın imzasının da bulunduğunu belirten Tatar, “Sayın Sağlık Bakanlığı Müsteşarını aradım, o da ‘benim bildiğim kadarıyla karantina otelindeydiler’ dedi. Ben de Polis Genel Müdürü’nü aradım ve bu konuda inceleme başlatılması konusunda talimat verdim” şeklinde konuştu.

Heyete özel izin verirken hiçbir art niyet olmadan izin verdiklerini belirten Tatar, “iyi niyetle bu karar alındı, işin içinde başka bir iş varsa, gerekli soruşturmayı talep ettim” dedi.

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